Hands-on Samsung Galaxy Note 10 en 10+: de lat ligt nog hoger

Samsung brengt dit jaar twee versies van de Note 10 op de markt. De Note 10 met een 6.3 inch groot scherm en de Note 10+ met een 6.8 inch scherm. hoewel dat behoorlijke maten zijn, ogen de toestellen niet zo groot als je zou denken. De Infinity-o displays zorgen ervoor dat de bezels kleiner zijn dan ooit waardoor het toestel even groot is als oudere toestellen met een 5.5 inch groot scherm. Met een screen-to-body-ratio van 93,2 oogt het bijna alsof je niets dan scherm in je hand hebt. Het grappige is dat de Note 10 daardoor niet echt aanvoelt als een gigantische phablet terwijl dat het eerste is waar je aan denkt als je de naam Note 10 hoort, maar dat is helemaal niet erg. Het is een fijne maat om vast te houden en de typische andere Note 10 eigenschappen zijn uiteraard wel aanwezig om dat gevoel weer terug te brengen, daarover later meer.

Wil je toch dat phablet-gevoel hebben, dan is er de Galaxy Note 10+ dit toestel oogt lekker groot en ligt nog steeds lekker in de hand en met een gigantische 4500 mAh-accu weet je zeker dat je lekker lang met het toestel kan doen voordat deze weer aan de lader gehangen moet worden.





De Note 10 en 10+ zijn op dit moment te krijgen in zwart, wit en aura wit maar wij hebben ook andere modellen mogen bewonderen waarbij de zilverkleurige aura-versie ons het meeste aantrok. Het kleurverloop is fantastisch en ziet er, afhankelijk van de lichtomstandigheden, elke keer weer anders uit. Samsung kon ons nog niet zeggen of- en wanneer deze modellen op de markt komen.





Samsung heeft ook weer wat verbeteringen aan de S pen aangebracht. het is nu mogelijk om gestures met de pen uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een draaiende beweging in de lucht om in te zoomen of het volume aan te passen.

Daarnaast is het maken van notities nog makkelijker. De notitie-app van Samsung heeft een zeer goede handschriftherkenning en geeft je de mogelijkheid je schrijfsels op te slaan als PDF of Word document waardoor je ze nog makkelijker kan delen.

Ook de ai-functies van de toestellen hebben weer een flinke boost gekregen. Bijna alle speciale effecten die je vorig jaar kon toepassen op foto's, kan je nu toepassen op video. Portrait mode is bijvoorbeeld in realtime uit te voeren en dat zorgt ervoor dat je hele fancy videoclips kan maken. Deze zijn ook makkelijker te editen dankzij de meegeleverde editsoftware. De tracking mogelijkheden zorgen er bijvoorbeeld voor dat je tekeningen kan vastmaken aan jezelf of objecten (AR Doodle). Leuke extra's, ondanks dat mist de editor wel wat functies die je van editsoftware verwacht, maar in dat geval kan je nog switchen naar de geavanceerdere software van Adobe, genaamd Adobe rush, speciaal geoptimaliseerd voor de Note 10. Wij hadden helaas geen tijd om de twee pakketten met elkaar te vergelijken, dus daar komen we in onze review op terug.

Een andere leuke videofunctie is de screenrecording-functie. Nu is dat op zich niet zo bijzonder behalve dat Samsung je de mogelijkheid geeft picture-in-picture van jezelf toe te voegen.

Kunst van het weglaten

Samsung heeft een hoop mooie features toegevoegd aan de Note 10 en 10+, maar er zijn er helaas ook een paar die het veld hebben moeten ruimen: de koptelefoonaansluiting. Ja, de geruchten zijn deze keer helaas echt waar. Samsung heeft de 3,5 mm Jack nu echt de laan uitgestuurd, bij zowel de Note 10 als de Note 10+ schittert de aansluiting in afwezigheid. Wij vinden dat een groot gemis en we weten dat er mensen zijn die daar anders over denken en vinden dat de ouderwetse aansluiting al lang het veld had moeten ruimen, maar net als Google, is het nogal hypocriet om concurrenten belachelijk te maken omdat zij de aansluiting weglaten om het vervolgens later zelf te doen. Samsung zegt dit te compenseren door een AKG headset mee te leveren met de smartphone, maar dat doen concurrenten ook en is slechts een schrale troost.

Ook De Bixby-knop moest het veld ruimen. Daar zullen mensen een stuk minder rouwig om zijn denken wij. De functie is verhuisd naar de powerknop. Deze moet je langer ingedrukt houden om Bixby te activeren. De powerknop is overigens verhuisd naar de andere kant van het toestel. Samen met de volumeknoppen zit de powerknop dus nu aan de linkerkant van de smartphone en zit er niks meer aan de rechterkant.

De vingerafdruklezer is ook verhuisd, deze zit nu onder het scherm en niet meer aan de achterkant van het toestel.

Zelfs de MicroSD-kaartlezer is met pensioen gestuurd. Alleen bij de 10+ overigens. De normale Note 10 heeft nog wel een kaartlezer en kan overweg met kaarten tot 1 TB groot.

Geen koptelefoonaansluiting te zien

Prachtige extra's

Gelukkig zijn er nog een heleboel features en onderdelen over waar we nog wel blij van worden. Samsung heeft een remote-functie waardoor je je pc op afstand kan bedienen. Daarnaast werkt het bedrijf samen met Microsoft voor onder andere het mirroren van je desktop, het weergeven van telefoongesprekken en notificaties op de desktop.

En nu we het toch over de desktop hebben, Samsung heeft ook de kunst van het weglaten toegepast op DeX, maar op een positieve manier. De cradle of speciale DeX-kabel is niet meer nodig. Je kan je toestel nu rechtstreeks met een USB-C-kabel aansluiten op je monitor, toetsenbord en muis en je kan direct de desktop modus gebruiken.

Het opladen van de toestellen gaat ook sneller dan ooit. Met een vermogen van 45 Watt kan je je smartphone een half uurtje opladen voor een hele dag gebruik. De standaardlader geeft je 25 Watt en draadloos laden kan op maximaal 15 Watt. Daarnaast kan je de Note 10 ook gebruiken om andere toestellen draadloos op te laden.





Ook de camera is weer prachtig. We konden er nog niet uitgebreid mee stoeien, maar de eerste indrukken waren zeer goed. Het toestel heeft drie lenzen achterop. Een standaard lens, een 123 graden wide-lens en een 2x telephoto lens. Verder heeft het nog een TOF en depth vision sensoren aan boord waardoor je, in combinatie met Samsung's fotosoftware prachtige plaatjes en video's schiet.

Conclusie

Ondanks het weglaten van enkele belangrijke onderdelen (een smaakding, we weten het, voor sommigen totaal geen probleem) zijn de Samsung Galaxy Note 10 en Note 10+ wederom prachtige smartphones met een hoop hardware- en softwarematige features waar je blij van wordt. De S pen is nog makkelijker en handiger in gebruik en het Dynamic AMOLED-scherm is adembenemend, de kleuren spatten van het scherm dankzij HDR10+.

De Galaxy Note10 en Galaxy Note10+ zijn vanaf 23 augustus beschikbaar. De Galaxy Note 10 met 8GB RAM/256GB heeft een verkoopadviesprijs vanaf €949,-, de Galaxy Note10+ is verkrijgbaar in de versie met 12GB RAM/256GB vanaf €1099,- en 12GB RAM/512GB vanaf €1199,-. Mensen die de Galaxy Note10 of Galaxy Note10+ vanaf 7 augustus pre-orderen, ontvangen €100,- extra inruilwaarde bovenop de dagwaarde van de smartphone die ingeruild wordt.

Specificaties

Samsung Galaxy Note 10:

6,3 inch Full HD+ (2280x1080) Dynamic AMOLED Infinity-O scherm HDR10+

Ultra Wide 16 Megapixel F2.2 (123°), Wide Angle 12 Megapixel 2 PD autofocus F1.5/F2.4 OIS (77°) en Telephoto 12 Megapixel F2.1 OIS (45°) camera's aan de achterkant.

10 Megapixel 2PD AF F2.2 (80°) camera aan de voorkant

7nm 64 Bit Octa core Processor maximaal 2,7 GHz

8/12 GB RAM en 256/512 GB opslag

Dual Sim ondersteuning

3500 mAh accu

Android 9 (Pie)

Wifi 6 en Bluetooth 5

Geen koptelefoonaansluiting

5G-ondersteuning (sommige modellen)





Samsung Galaxy Note 10+: