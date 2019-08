Samsung verwijdert stilletjes "anti" koptelefoonaansluiting-reclames

Verschillende gebruikers hebben opgemerkt dat Samsung stilletjes alle advertenties waarin het andere fabrikanten (vooral Apple) belachelijk maakte voor het weglaten van de koptelefoonaansluiting. Het begon met de "Growing up"-reclamecampagne, waarin een iPhone-gebruiker het zat wordt tegen de tekortkomingen van Apple's toestellen aan te moeten lopen. In de campagne wordt duidelijk uitgehaald naar het moeten gebruiken van een dongle wegens het ontbreken van een koptelefoonaansluiting.

Ook alle Ingenious-reclamespotjes zijn verwijderd. In deze advertenties zag je hoe een Apple Genius-medewerker in discussie ging met klanten over features die de iPhone mist en die de toestellen van Samsung uiteraard wel hebben. In deze spotjes werden onder andere het opslaan op een micro SD-kaart tot het moeten missen van een 3,5 mm jack-aansluiting en het gebruik van dongles aangehaald.

Aangezien dit nu ook allemaal dingen zijn die de Galaxy Note 10 mist, zijn deze reclamespotjes niet langer relevant en wellicht zelfs hypocriet. Samsung heeft ze in elk geval stilletjes verwijderd, maar dat weerhoudt gebruikers er niet van het erin te wrijven bij Samsung.

De video's zijn gelukkig nog wel te vinden online, ze zijn door verschillende gebruikers gekopieerd en op hun eigen (YouTube-kanaal) geplaatst en enkele regionale Samsung-kanalen hebben de "growing up"-video (voorlopig) nog steeds staan. De Ingenious-website van Samsung is in elk geval nog steeds in de lucht, maar geen van de video's op deze pagina werkt nog.

Samsung zelf houdt de lippen in elk geval stevig op elkaar en heeft geen commentaar.

De reclamevideo's kunnen niet langer worden bekeken op de Ingenious-pagina