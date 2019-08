Smartphones met Googlevrije versie van Android te koop

Gael Duval, ooit de leider van het Linux Mandrake-project, heeft jarenlang gewerkt aan een versie van Android die echt Google vrij is genaamd /e/. Natuurlijk kunnen gebruikers al sinds dag 1 gebruik maken van het Android Open Source Project (AOSP), maar zelfs die versie bevat enkele binary blobs van Google en een afhankelijkheid van Google's DNS- en locatiediensten.

/e/ maakt gebruik van Mozilla's locatiediensten en heeft verder een geforkte versie van K9-mail aan boord voor het behandelen van e-mail en Signal voor sms'jes. Verder wordt er geen gebruik gemaakt van Google's DNS-service en de Google (Play) Services zijn vervangen door MicroG. Een open source versie die Google Play Services-calls omzet naar non-Google-interfaces.

Zo makkelijk mogelijk

Duval realiseert zich dat lang niet iedereen durft een andere versie van Android op zijn of haar toestel te installeren. Daarom biedt de organisatie achter /e/, genaamd e.foundation, Samsung-smartphones aan met de Googlevrije versie van Android voorgeïnstalleerd. Gebruikers kunnen kiezen uit de Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S9 en Galaxy S9+. Het gaat om gerefurbishte toestellen, maar gebruikers krijgen gewoon een jaar garantie.

Naast een smartphone met /e/ krijgen gebruikers ook /e/-account dat bestaat uit ruimte voor een agenda, contacten en online-opslag op de zwaar beveiligde privacy-georiënteerde cloud van de e.foundation. Bovendien krijg je ook een gratis e-mailadres. Als je liever niet wilt werken met de cloudomgeving van de e.foundation, kan je deze gegevens ook opslaan op je eigen private cloud via een Docker image.

Heb je geen interesse in een Samsung-toestel van de e.foundation, dan kan je de software ook zelf downloaden en installeren. Op dit moment werkt de software op 81 smartphones waaronder de Google Pixel (2), Nexus, HTC One M8, Honor 5X, LG G5, Motorola Moto Z Play (2), OnePlus One t/m 6, een hele Zwik Samsung smartphones (van de SIII tot S9+), PocoPhone F1 en Xiaomi Mi Mi 3 t/m 6. De volledige lijst is hier te bekijken.

Ten slotte biedt de foundation gebruikers ook nog de mogelijkheid hun toestel op te sturen zodat het besturingssysteem voor ze wordt geïnstalleerd door mensen van de e.foundation zelf.

Kortom, keuze genoeg. Als je een Android-smartphone zonder Google wilt hebben zijn er nu dus tal van mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen. Wij hebben eerder een bètaversie van dit besturingssysteem getest en waren erg onder de indruk. Elke Android-app die wij installeerden werkte naar behoren, het enige dat niet lukte was het installeren van gekochte apps, deze zijn (nog) niet beschikbaar in de alternatieve appstore.

Lees hier onze review van de Googlevrije Android, /e/

De voorgeïnstalleerde toestellen zijn beschikbaar in de Benelux en vele andere landen in Europa. Aan beschikbaarheid buiten Europa wordt gewerkt.