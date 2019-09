Hands-on met de Samsung Galaxy Fold

Het apparaat is cool, het is anders en het is spannend. Maar de Fold is ook griezelig duur op een manier waar zelfs Apple niet aan kan tippen. Latere versies van dit product zullen vrijwel zeker beter en goedkoper zijn en, hoewel Samsung een steviger ontwerp heeft gekozen dan waar ze in april bijna mee kwamen, weet niemand wat de echte levensduur van dit product is tot het in het wild wordt gebruikt.

Toen we vroegen of de aangepaste Fold stevig genoeg was om mee te nemen naar het strand, was de vertegenwoordiger van Samsung die we spraken een beetje terughoudend. Dat klinkt misschien als een raar voorbeeld, maar zou jij een telefoon kopen die je niet mee kunt nemen naar het strand?

De eerste opvouwbare Samsung is nu dus werkelijkheid, maar het is onwaarschijnlijk dat de massamarkt klaar is voor een smartphone die bijna twee keer zo duur is als de huidige vlaggenschepen en die best wel eens heel snel kapot zou kunnen gaan. Hij wordt dan wel geleverd met een setje Galaxy Buds en een aramide case, maar 1980 dollar is nog steeds een astronomisch bedrag om uit te geven aan een enkel stukje technologie.

Sterker nog, op basis van onze korte praktijkervaring kan ik het gevoel niet van me afschudden dat de Fold 1.5 vol voorbehouden en compromissen zit. Zelfs als we even niet naar de prijs kijken, is 's werelds eerste opvouwbare telefoon ter wereld verre van perfect.

Ik mocht de Fold 45 minuten vasthouden en toen ik hem weer inleverde, had ik een lijst van een dozijn dingen die me echt dwarszaten. Dingen die zeker punten zouden kosten als ik ze in een andere smartphone zou vinden. Toch kan ik niet zeggen dat een van deze kleinere zaken (of de som van deze kleinere zaken en zorgen) groot genoeg is om als een deal-breaker te zijn.

Als ik ze afweeg tegen de dingen die Galaxy Fold goed doet, komen ze niet eens in de buurt van een break-even. De algehele ervaring die je krijgt van het hanteren, openen, sluiten en gebruiken van de Galaxy Fold is gewoon de moeite waard.

Ondanks alles vind ik hem geweldig.

Als je meer wilt weten over de specificaties voor de Fold, dan kun je die bijvoorbeeld hier en hier vinden. Waar ik het over wil hebben is hoe het voelde om het ding daadwerkelijk in mijn handen te hebben. En, om kort te gaan, dat voelde echt goed.

Zelfs de simpele handeling van het vouwen van het apparaat in je handen is ongelooflijk bevredigend. Het is een heel prettige klik als de randen van de Galaxy Fold in elkaar klikken. Mensen zullen me wel voor gek versleten hebben, maar ik heb minstens tien minuten van mijn tijd met de Fold doorgebracht met het openen en sluiten van het apparaat.

2-in-1

Weggestopt in je zak, voelt de Fold eerlijk gezegd niet zo heel anders dan een gewone telefoon. Ja, hij is niet zo dun of licht als sommige van de hedendaagse vlaggenschepen, maar de dingen die de Fold doet zijn wat dit betreft ook weer zo duidelijk en overtuigend dat dit kleine minpuntje er niet zo veel toe doet als het anders zouden doen.

Wat je met dit apparaat krijgt, en wat je met geen enkel ander apparaat krijgt (althans voor nu) is een grote en kleine telefoon tegelijk.

Je krijgt een enkel apparaat dat je snel en eenvoudig toegang biedt tot zaken als het controleren van meldingen, het beantwoorden van berichten, het afspelen van je muziek of het controleren van Twitter. Daarnaast krijg je een groter apparaat dat geweldig is voor vrijwel al het andere. Die fundamentele ervaring is goed, ook al zijn niet alle details dat.

Als iemand die houdt van meer compacte formfactors zoals de Pixel 3a, vond ik het onorthodoxe buitenste scherm van de Galaxy Fold meteen aandoenlijk. Ja, de bezels erop zijn belachelijk en de plaatsing van de display voelt een beetje als een eerste probeersel. Ik vermoed dat mensen even de tijd nodig zullen hebben om er aan te wennen.

Het typen op het display was verder niet bijzonder makkelijk en het maken van foto's met de gevouwen Fold gaat ook een beetje met vallen en opstaan. De HD-resolutie op het buitendisplay maakt het echt moeilijk om de fijnere details van de beelden die je probeert te fotograferen te onderscheiden. Je kunt het ook niet gebruiken in de landschapsmodus, wat vreemd is.

In dit stadium maak ik me dan ook meer zorgen over hoe Android-apps zullen schalen naar het kleine scherm, dan dat ik ze schalen naar het tablet-achtige scherm van de opengevouwen Fold. Maar de komst van opvouwbare telefoons zoals deze zou wel eens het zetje kunnen zijn dat het Android tablet-ecosysteem op dit moment nodig heeft.

Samsung was vrij overtuigend over de ondersteuning van de Fold wat betreft apps. En ondanks al onze inspanningen en nog wat extra, kon het apparaat alles aan wat we downloadden uit de Play Store. Je moet elke nieuwe app handmatig toevoegen aan een lijst voordat de app goed werkt op allebei de schermen, maar ze werken wel.

Hoe zit het met de vouw?

Als je met een frisse blik naar de Fold kijkt, zul je die vouw heus wel opmerken, maar na een paar minuten gebruik was ik al min of meer vergeten dat hij er was. Hetzelfde geldt voor de notch.

De grootste aantrekkingskracht van de Fold is misschien de nieuwigheid, maar hij heeft een soort grillige aantrekkingskracht en bruikbaarheid die de angel uit de onvolkomenheden van het apparaat haalt. Ik vond dat de opengevouwen Fold op zijn kant geweldig was voor het lezen van eBooks en het bekijken van video's. Jammer genoeg zitten wel je handen over de speakers als je het apparaat gekanteld vasthoudt.

Iets anders waar we ons hier zorgen over maken is de levensduur van de batterij. Uiteraard zullen we moeten wachten tot we de Fold in het dagelijks leven kunnen gebruiken voordat we weten hoe betrouwbaar deze is. Maar onze 45 minuten van ononderbroken gebruik resulteerde in een daling van ongeveer 8% van de levensduur van de batterij. Dat lijkt ook weer niet heel veel meer dan je zou verwachten.

En toch heb ik, ondanks al deze problemen, echt genoten van het gebruik van de Galaxy Fold. Zoals ik al eerder zei, het voelt alsof je het beste van twee werelden krijgt. Een grote en kleine telefoon. Eerlijk gezegd, na het reviewen van telefoon na telefoon na telefoon na telefoon na telefoon na telefoon na telefoon na telefoon de afgelopen jaren, vermoed ik dat ik vergeten ben hoe magisch een ervaring kan zijn als iets zo nieuw en anders aanvoelt.

Het is een apparaat dat niet probeert de beste te zijn in zijn klasse. Het probeert anders te zijn. En hoewel het moeilijk is om daar een prijskaartje aan te hangen, heeft dit apparaat zeker een duidelijke aantrekkingskracht. De Galaxy Fold is niet de telefoon die is de beste in alles, het is de telefoon die dingen doet die geen enkel ander apparaat doet.

Kunnen we weer enthousiast worden?

Zoals ik al eerder zei, ik weet niet of ik iedereen kan aanraden om de Fold nu meteen te bestellen. In het gebruik kan de futuristische vorm van de Fold helpen om de meeste eerstegeneratiefoutjes te doen vergeten, maar ik vermoed dat het prijskaartje van de Fold voor de meeste mensen een brug te ver is.

Toch, als je me zou vragen of de ervaring van het gebruik van een grote en kleine smartphone met een scherm dat je naar believen kunt vouwen en ontvouwen genoeg is om enthousiast over te worden, dan is mijn antwoord zonder enige twijfel ja. Ik kan niet wachten om dit ding uit te proberen als mijn dagelijks apparaat en ik kan niet wachten om te zien tot welke concurrenten, alternatieven en innovaties dit gaat leiden.

Ik kan niet zeggen of jij de eerste reguliere opvouwbare telefoon ter wereld moet gaan bestellen, maar ik weet wel zeker dat ík er een wil.