iPhone 11: 5 dingen die je moet weten over het nieuwe instapmodel van Apple

De iPhone 11 begint bij $699, wat $50 minder is dan de introductieprijs van de telefoon is die het vervangt, de iPhone XR. Het is ook beduidend goedkoper dan het nieuwe topmodel, de iPhone 11 Pro. Hier zijn vijf opvallende eigenschappen van de nieuwe basistelefoon.

Dubbele camera aan de achterkant, een nieuwe Camera UI, en nieuwe nachtmodus

Apple heeft de camera ge├╝pgraded naar een 12-megapixel dual-lens setup, die de single-lens camera op de iPhone XR vervangt. De opstelling omvat een 26mm, 6-element, f1.8 brede camera met optische beeldstabilisatie en 100 procent Focus Pixels, en een 13mm, 5-element f2.4 ultra-brede camera met een gezichtsveld van 120 graden.

Een blik op de wide (links) en ultra-wide camera's in de nieuwe iPhone 11.

De camera beschikt over een nieuwe nachtmodus die automatisch wordt geactiveerd en beelden drastisch lichter maakt die in een donkere omgeving zijn gemaakt. Apple zegt dat in deze modus meerdere foto's met optische beeldstabilisatie worden gemaakt, waarna die foto's worden gebruikt om bewegingsonscherpte te herstellen, het contrast aan te passen, de kleur te corrigeren en de beeldruis aan te passen om een ideale foto te produceren. Android-camera's hebben veel vooruitgang geboekt op dit gebied, en een nieuwe nachtmodus is een langverwachte functie voor Apple.

De nieuwe nachtmodus (rechts) in vergelijking met een opname zonder deze modus.

Om de nieuwe dubbele camera-instelling te ondersteunen, heeft Apple de gebruikersinterface voor de Camera-app opnieuw ontworpen. Als je door de brede camera kijkt, geeft de nieuwe intuïtieve interface de ultra-wide beeld op de achtergrond van de camera-interface weer, zodat je een idee krijgt van hoe de opname er in ultra-wide uit zal zien.

Verbeteringen in video

De iPhone 11 kan beide achterste camera's gebruiken om 4K video op te nemen met 60 beelden per seconde. De ultra-wide lens laat je meer ruimte zien, tot vier keer meer. Een andere coole functie: als je op je onderwerp inzoomt, kan het geluid ook inzoomen.

Er is ook een nieuw UI-element dat Quick Take heet. Als je in de fotomodus staat en je besluit dat je in plaats daarvan een video wilt opnemen, hoef je alleen maar op de ontspanknop te tikken en deze ingedrukt te houden, waarna de iPhone overschakelt naar video-opname. iOS 13 beschikt ook over nieuwe videobewerkingstools om het bewerken op de iPhone te vergemakkelijken.

12-megapixel TrueDepth-camera aan de voorkant

De frontcamera kan 12-megapixel foto's maken en heeft ook een bredere lens. Als je de frontcamera in landscape mode gebruikt, kun je de nieuwe slow-motion ondersteuning gebruiken om slow-motion selfies, of wat Apple "slowfies" noemt, te nemen. De slow motion-opname maakt gebruik van 4K-video van 60 of 120 fps.

A13 Bionische processor

De A13 Bionic is een upgrade van de A12 Bionic in de iPhone XR. Apple noemt het de snelste CPU en GPU in een smartphone en zegt dat het 20 procent sneller is dan zijn voorganger. Apple zegt ook dat de A13 Bionic, "is gebouwd voor machine learning," met een snellere Neural Engine Machine Learning Accelerators "die de CPU in staat stelt om meer dan 1 triljoen bewerkingen per seconde te leveren."

Apple claimt een prestatieverbetering van 20 procent ten opzichte van de vorige chip.

Volledig glazen ontwerp in zes kleuren

De iPhone 11 is voorzien van een volledig glazen behuizing en een 6,1 inch liquid retina scherm. Hij heeft een IP68-classificatie voor waterbestendigheid tot 2 meter gedurende maximaal 30 minuten. De iPhone 11 is verkrijgbaar in zes kleuren: zwart, groen, Product(Rood), paars, wit en geel.