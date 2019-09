Alles wat Apple niet aankondigde op het evenement 'By innovation only'

Dat is met recht een drukke ochtend te noemen! Toch kregen we niet alles wat we hadden verwacht of gehoopt. De geruchtenmolen had weer lekker gedraaid in de aanloop naar het evenement en het daarin geschetste beeld kwam, zoals gewoonlijk, niet helemaal overeenkwam met de werkelijkheid. Hier zijn enkele van de dingen die we hadden gehoopt te zien, maar die we niet zagen.

Apple Tags

De meest voor de hand liggende omissie (als je het zo kunt noemen) waren Apple's Tile-achtige trackers, die door de meeste mensen "Apple Tags" worden genoemd. Voorafgaand aan het event waren er veel geruchten uit betrouwbare bronnen over hun bestaan. Sommige daarvan verwezen zelfs naar aanwijzingen in de software van iOS 13.

De tags zouden vermoedelijk gebruik maken van Bluetooth en/of Ultra WideBand technologie om je in staat te stellen objecten te vinden in de Find My app, inclusief een AR mode.

We denken nog steeds dat de Apple Tags eraan komen, misschien zelfs nog dit jaar. Ze waren gewoon nog niet klaar om onthuld te worden. Als Apple een evenement heeft in oktober, zullen we ze daar zien. Anders gaan we ze zien tijdens een lente-evenement, wat meestal in maart plaatsvindt.

Foto's opnieuw kadreren

Zoals verwacht worden alle iPhone 11 modellen geleverd met een nieuwe supergroothoekcamera op de achterkant. Voorafgaand aan het evenement ging het gerucht over een functie genaamd "Smart Frame", dat de camera zou gebruiken om wat extra beelden vast te leggen rond reguliere foto's. Die konden dan vervolgens worden gebruikt om onze foto's opnieuw te kadreren nadat ze waren genomen.

Maar we hebben geen woord gehoord over zo'n functie, en er is ook niets over te vinden op de iPhone 11 promo-sites van Apple.

Bi-direcitonaal draadloos opladen

Onderdeel van de Qi draadloze oplaadstandaard is de ondersteuning voor een optie "bi-directionele" draadloze oplaadfunctie. Daarmee kan je telefoon niet alleen draadloos worden opgeladen, maar het kan ook dienen als een draadloze lader voor andere apparaten.

Met andere woorden, je kunt AirPods (in hun draadloze oplaadkoffer) of een andere iPhone op de achterkant van je nieuwe iPhone 11 plaatsen om ze draadloos op te laden.

Apple heeft naar verluidt zelfs het Apple logo naar beneden verplaatst, naar het midden van de achterkant van de iPhone 11, om het duidelijker te maken waar apparaten precies moeten worden geplaatst om op te laden.

Maar deze functie lijkt op het laatste moment te zijn geschrapt. Apple maakte er geen melding van, het staat niet op de Apple site. Er wordt zelfs niet gerept over een toekomstige software-update. Het logo werd echter wel naar het midden van de achterkant van de iPhone 11 verplaatst.

Ondersteuning voor Apple Pencil

Het gerucht dat de nieuwe iPhone 11 Pro de Apple Pencil zou ondersteunen (of dat het bedrijf er zelfs een kleiner exemplaar voor zou maken) vonden we altijd al erg ongeloofwaardig.

En wat schetst onze verbazing? De nieuwe iPhones ondersteunen het Apple Pencil niet.

Sleep tracking op Apple Watch

We hebben ook betrouwbare geruchten gehoord, ondersteund door enkele vroege interne referenties in de code, over slaapregistratie voor de Apple Watch. Misschien komt dat in een toekomstige software-update, maar het wordt niet gepromoot als een kernfunctie van de Apple Watch Series 5, noch van iOS 13 of watchOS 6.

128 GB startopslag voor iPhone 11 Pro

Sommige tipgevers deden ons geloven dat het basismodel van de iPhone 11 Pro 128 GB opslagruimte zou hebben, vergeleken met de 64 GB opslagruimte van de iPhone XS. Dat is niet gebeurd: de iPhone 11, 11 Pro en 11 Pro Max zijn om te beginnen allemaal gewoon voorzien van 64 GB opslagruimte, met beschikbare upgrades.

De 'Rose' sensor coprocessor

Een laat iPhone 11 gerucht stelde dat een nieuwe sensor coprocessor, met de codenaam "Rose" of "R1,", de verwerking voor veel meer soorten sensoren zou gaan afhandelen, waaronder Ultra-Wideband (UWB) radio en zelfs het volgen van camerabewegingen.

Er was geen sprake van, en het is ook helemaal niet genoemd in Apple's specificaties. De pagina maakt wel melding van een nieuwe U1 chip die Ultra-Wideband ondersteuning mogelijk maakt, die gebruikt kan worden om de iPhone 11 nauwkeurig te positioneren en te oriƫnteren ten opzichte van andere UWB apparaten. Maar dat is niet helemaal hetzelfde.

Misschien is "Rose" een onderdeel van de iPhone 11, en is het gewoon niet gespecificeerd door Apple. Toen ze nieuw waren maakte het bedrijf wel melding van M-serie motion coprocessors, maar de laatste jaren heeft ze ze niet meer genoemd.

Een kleinere notch

Veel vroege geruchten beweerden dat de TrueDepth-module waarin de Face ID-hardware en front-facing-camera's zijn ondergebracht, aanzienlijk zou krimpen op de nieuwe iPhones.

Terwijl nu wordt beweerd dat de Face ID bij een bredere hoek werkt dan voordien, blijkt de daadwerkelijke "notch", die de TrueDepth hardware bevat, ongeveer even groot te zijn als voorheen.

Een verbeterde Apple TV

Een gerucht dat kort voor het evenement in het rond ging beweerde dat Apple nieuwe Apple TV-hardware klaar had staan, met een upgrade naar de A12-processor. Het was geen zekerheidje voor dit evenement, maar het zou zeker niet hebben misstaan bij de releasedatum en de prijsaankondigingen voor zowel Apple Arcade als Apple TV+.

Een bijgewerkte Apple TV is zeker zinvol, maar iedereen is het er toch over eens dat het product veel meer behoefte heeft aan een herontworpen afstandsbediening dan aan een krachtigere processor. Misschien horen we meer over een nieuw Apple TV-apparaat tijdens een oktober-evenement, nog voor de lancering van de eerste Apple TV+-programma's op 1 november. Misschien is het tot volgend jaar uitgesteld. Of misschien ziet Apple, met de TV-app die beschikbaar is op slimme TV's en veel bredere AirPlay 2-ondersteuning, de noodzaak niet in van een upgrade van de Apple TV-hardware.