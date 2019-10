Nokia 1 krijgt update naar Android 10

HMD Global, het bedrijf dat onder andere smartphones voor Nokia Produceert, heeft onlangs aangekondigd dat de Nokia 1 ook netjes wordt bijgewerkt naar de nieuwste versie van Android. De fabrikant beloofde vorig jaar dat alle Nokia-smartphones Android Pie zouden krijgen en die belofte is inmiddels ingewilligd.

De fabrikant doet er echter nog een schepje bovenop. Juho Sarvikas, product officer van Nokia, heeft aangekondigd dat de Nokia 1 ook netjes wordt bijgewerkt naar Android 10 evenals de Nokia 1 Plus en Nokia 2.1. Van de Nokia 3.2, 6.1, 7 Plus, 7.1, 8.1 en 9 PureView was al langer bekend dat deze een update naar Android 10 zouden krijgen.

De Nokia 1 is de goedkoopste smartphone van HMD/Nokia en een low-end toestel draaiend op Android Go, een lichtere versie van Google's besturingssysteem. Bovendien is dit toestel lekker klein waardoor het gretig aftrek vindt bij mensen die geen fan zijn van grote smartphones. Deze smartphone zal worden bijgewerkt naar de Go-editie van Android Pie.

Lees ook: De beste kleine smartphones

Er zijn maar weinig low end (en midrange) toestellen die op deze manier worden ondersteund en veel gebruikers hopen dan ook dat HMD dit vast blijft houden. Het is niet bekend hoe lang deze toestellen uiteindelijk worden ondersteund, maar tot nu toe ziet het er goed uit.