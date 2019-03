De 7 beste antivirus-apps voor Android

Eerder vandaag schreven wij dat het scannen voor virussen op Android een groot risico is. De Play store zit vol met virusscanners, beveiligingsapplicaties en anti-malwaretools, maar uit een onderzoek van AV Comparatives blijkt het overgrote deel van deze apps niet of nauwelijks te werken.

De hoogste tijd dus om alle goed werkende apps te testen en op een rijtje te zetten zodat je in elk geval weet waar je aan toe bent. AV Comparatives raadt gebruikers aan vooral bij de grote bekende fabrikanten te blijven en onze tests bevestigen dat. Daarom zal je veel "usual suspects" vinden in dit artikel, maar wellicht ook wat (betaalbare) verrassingen. Wij hebben daarbij niet alleen gekeken naar de apps die 100 procent scoorden bij AV Comparatives, maar ook naar de scores van AV Test.

Kaspersky Mobile Security

Wie meer vertrouwen heeft in een beveiligingsbedrijf dat zijn sporen ruimschoots verdiend heeft kan kiezen voor Kaspersky Mobile Security.

Ook Kaspersky biedt de mogelijkheid om een apparaat op afstand te wissen of op te sporen en zit er natuurlijk antivirusbescherming in de app. Daarnaast kan de software een eigen bericht tonen aan de eventuele eerlijke vinder van een zoekgeraakt toestel. Bovendien heeft deze app een webfilter en Phisingfilter aan boord en blokkeert het malafide telefoonnummers. Helaas ontbeert de app een backup-functie.

De app is gratis te gebruiken, maar dan mis je uiteraard belanrgijke functionaliteit. Voor 13,99 euro per jaar krijg je alle features die je nodig hebt en voor 18,95 per maand kan je ook nog eens een tweede apparaat beveiligen (je pc bijvoorbeeld). Wil je meer? Voor 22,99 euro per jaar kan je de volledige versie van de software op drie apparaten tegelijk gebruiken.

De app vind je hier