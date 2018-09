6 geflopte mobiele besturingssystemen

Er zijn de afgelopen paar decennia aardig wat mobiele besturingssystemen uitgekomen en een handje vol van deze heeft een aardige impact gemaakt in de mobiele wereld. Vandaag kijken wij niet naar systemen/smartphones die goed zijn ontvangen maar nu zijn vergeten, maar alleen naar systemen die het echt ontzettend slecht gedaan hebben en meer hebben gekost dan opgeleverd, de systemen die nooit zijn aangeslagen bij het grote publiek. De echte flops.

Mobilinux

Mobilinux heeft het niet lang uitgehouden op de markt. De software werd in 2005 onthuld en apparaten die het OS hebben, stammen ook vrijwel allemaal uit die tijd: een paar oude NAS-kastjes, en smartphones draaiden het OS, tegenwoordig zie je het nog terug op een aantal e-readers en geëmbedde apparaten als IoT-gateways. Het systeem was aanvankelijk gericht op het ARM-platform en voornamelijk smartphones, maar een paar opvallende flops maakten de mobiele markt onbereikbaar voor het OS.

De grootste high-profile misser met Mobilinux aan boord was waarschijnlijk de gedoemde ROKR (spreek uit als "rocker") van Motorola en Apple. Steve Jobs haatte aanvankelijk het idee van een mobiele telefoon, maar zag uiteindelijk wel iets in het multitouch-idee waar een afdeling van Apple aan werkte. Jobs bemoeide ondertussen zich niet met de ROKR en was naar verluidt verafschuwd toen hij het product in handen kreeg en het wanhopig op het allerlaatste moment wilde veranderen, zo beschrijft techjournalist Brain Merchant in zijn gedetailleerde boek over de ontwikkeling van de iPhone.

Jobs wist volgens ingewijden dat het product slecht zou zijn, maar had geen idee hoe erg het zou zijn tot vlak voor hij het in november 2005 met gemaakt enthousiasme moest presenteren. Kijk eens naar de aankondiging hieronder van Steve Jobs. Bij de presentatie van de ROKR benadrukt hij specifiek dat niet Apple maar Motorola het apparaat heeft ontworpen en gebruikt hij etiketten als "best cool" en "echt prettig" terwijl hij ongemakkelijk over het podium beweegt.

Vergelijk dat met de iPhone zo'n anderhalf jaar later. Die werd gepresenteerd als mobiel apparaat dat de productcategorie 'smartphone' daadwerkelijk waar zou maken. Hier gebruikt hij woorden als "revolutionair" en "magisch", terwijl hij gedecideerd over het podium beweegt. Ook interessant is dat een kleine groep developers eventjes voor Linux ijverde tijdens de ontwikkeling van Project Purple vanwege onder meer snelle laadtijden, maar de demo van de op OS X gebaseerde visuele ervaring met revolutionaire effecten die we nu als normaal beschouwen overtuigde het team ervan dat Linux niet de juiste keuze was voor de iPhone.

Nou was het niet per se de schuld van MontaVista's Mobilinux dat de ROKR zo'n slechte ervaring bood, maar meer vanwege de slechte ervaring die Wired zelfs op zijn cover zette in 2005 met de teleurgestelde tekst: "You Call This The Phone of the Future?" Mobilinux tufte verder vrolijk door op andere systemen en maakt momenteel een kleine comeback door bij IoT-apparaten, maar voor de smartphonemarkt is het een flop gebleken en leken Linux-varianten als MeeGo en Android betere kanshebbers. Daarover gesproken...