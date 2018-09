Facebook start Amsterdamse community voor en door developers

Na eerdere lanceringen in Berlijn, Parijs en New York heeft Facebook nu ook in Amsterdam een community voor software developers opgericht.

Een Facebook Developer Circle wordt doorgaans opgericht als een groep vrijwilligers, met veel ervaring en contacten in de software development wereld, zich hiervoor aanmeldt op de community site. Op deze wijze zijn er inmiddels al tientallen Dev Circles ontstaan, zoals onderstaande kaart laat zien. In totaal zijn er nu ruim 180.000 developers aangesloten bij 126 Dev Circles.

Financiële ondersteuning

Facebook biedt onder meer financiële ondersteuning voor het faciliteren van de events, terwijl de groep vrijwilligers zelfstandig sprekers en locaties betrekt bij de organisatie van nieuwe evenementen.

Facebook Developer Circle Amsterdam zegt om de acht weken meetups te gaan organiseren, waarbij experts kennis over de laatste dev en tech trends delen in workshops, hackathons en presentaties.

Kick-off: 18 september

Vanavond (18 september) vindt het eerste community event plaats in een van de grotere tech hubs in Amsterdam, TQ op de Bloemenmarkt. Hierbij zullen Markus Brunner (Partner Engineer, Messenger from Facebook London), Jon Rasmussen (CTO SmartPlants) en Jan van Haaren (Head of Data & Analytics SciSports) hun 'best practices' delen op het gebied van AI.

Het Facebook Developer Circle programma heeft als doel om developers meer kennis en contacten te laten vergaren. Voor elke meetup worden sprekers verzameld die passen bij een bepaald populair thema, zoals Machine Learning, Serverless en Robotisering. Alle meetups zijn gratis te bezoeken.