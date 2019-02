Hoe bepaal je de keuze voor SD-WAN?

Software-defined WAN-verkeer is aan het exploderen en dat geldt ook voor het aantal leveranciers dat elkaar beconcurreert om je aandacht als potentiële klant. Er is een aantal issues waar je als IT-professional rekening mee moet houden als je een SD-WAN-uitrol onderzoekt. We proberen je hier op weg te helpen om te bepalen hoe belangrijk bepaalde features voor jouw omgeving zijn, bijvoorbeeld prioritering van applicaties, ondersteuning van multicloud en geïntegreerde netwerkbeveiliging.

SD-WAN-technologieën en -diensten zij ontworpen om meerdere fysieke WAN-koppelingen in één netwerk en verkeer te prioriteren om de prestaties van bepaalde applicaties te verhogen. Door het netwerk te abstraheren levert SD-WAN bedrijven het voordeel van het gebruik van goedkopere verbindingsmiddelen, neem het internet, om aan groeiende bandbreedte-eisen te kunnen voldoen. Het is vrij eenvoudig uit te rollen en te beheren en plaatst nieuwe softwarematige diensten - prioritering, beveiliging, beheer - bovenop bestaande fysieke netwerken.

een tijd geleden schreven we een uitgebreid artikel over wat de komst van SD-WAN betekent voor de rol van netwerkbeheerders binnen de IT-organisatie: Netwerkbeheerders moeten evolueren de komende 5 jaar

Als je SD-WAN-opties overweegt (er zijn momenteel meer dan 30 leveranciers van SD-Wan-technologieën en -diensten) is het belangrijk om te kijken naar de waarde voor de business die de technologie kan leveren. Organisaties zouden om te beginnen moeten kijken naar wat nu en in de toekomst nodig is om werknemers (en klanten) van buitenlocaties te verbinden met belangrijke applicaties die ofwel in een centraal datacenter draaien of in de cloud. Enkele van die eerste vragen zijn dan ook:

Hoeveel buitenlocaties heb je?

Hoeveel werknemers zitten er op verschillende externe werkplekken?

Welke applicaties kun je aanmerken als missiekritiek voor deze werknemers?

Waar worden deze apps gehost (datacenter, SaaS, publieke cloud)?

Wat zijn de huidige bandbreedte-eisen van elke locatie en hoe snel groeit die vraag?

Hoeveel geef je momenteel uit aan WAN-bandbreedte?

Wat zijn de belangrijkste beveiligingseisen van de locatie?





De antwoorden op deze vragen helpen IT-organisaties om te kijken welke features en mogelijkheden vereist zijn van een SD-WAN-leverancier.