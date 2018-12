Beginnersgids: port-forwarding voor games en apps

We duiken je router in om weerbarstige games en gadgets te verbinden.

Jaren geleden moest je bijna een netwerkbeheerder zijn om je thuisnetwerk te beheersen. Vandaag de dag praten we weinig over port-forwaring, omdat het voor de meeste gebruikers niet meer nodig is, omdat online servers als tussenpersoon fungeren om je telefoons, smart home-gadgetrs en gameservers met elkaar, jou en je vrienden te koppelen, soms tussen verschillende consoles en games: het gebeurt allemaal onzichtbaar op de achtergrond.

Maar soms heb je een probleem dat alleen kan worden opgelost met het forwarden van bepaalde poorten. Soms zie je een NAT-fout of een melding dat je een ander type NAT moet gebruiken. Is dit allemaal niet zo heel duidelijk voor je? Geen nood, in dit artikel leggen we uit wat het is, waarom het soms nodig is en hoe je dat doet. We beginnen bij de vraag:

Wat is een port?

Meestal configureer je de router een keer bij het in gebruik nemen en vergeet je dan dat hij er is, maar het is een van de belangrijkste apparaten die je bezit, omdat hij de brug is tussen je laptop, console, smartphone en alle andere apparaten en het internet. Zie het als de postbode, die pakketjes in ontvangst neemt en ze aflevert aan de juiste apparaten.

Een netwerkpoort is in die analogie als een deur met een nummer: je kunt hem opendoen om pakketjes binnen te laten, of sluiten om de bezorging buiten te houden. De meeste pakketten gaan naar standaarddeuren die door vrijwel iedereen worden gebruikt (port 80 bijvoorbeeld) maar bepaalde games, apps en apparaten doen het anders en gebruiken poorten die standaard zijn gesloten. Dat is meestal geen ideaal ontwerp en als je zo'n app of dienst gebruikt, laten we je zien hoe je de pakketjes doorsluist naar de juiste deur.

Hierna: de router benaderen en instellingen wijzigen.