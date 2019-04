Wat is beter: wifi-mesh of traditionele router?

Een wifi-meshnetwerk is een gedecentraliseerde aanpak om lokale connectiviteit te regelen. Normaal gesproken verbind je alle apparaten draadloos met dezelfde router, maar die zal zich niet altijd op een ideale locatie verbinden, met alle problemen van dien. Een meshnetwerk gebruikt meerdere wifiknooppunten.

Hoe werkt wifi-mesh?

Eén knooppunt wordt toegewezen als de primaire router en die is direct gekoppeld aan je gateway. De andere knooppunten zijn satellieten van het primaire knooppunt en samen vormen ze een naadloos netwerk. Als je in de woonkamer staat, verbind je met het dichtstbijzijnde knooppunt, of dat nu de router is of niet.

Hetzelfde geldt voor de keuken of zelfs de tuin. Het is allemaal hetzelfde draadloze netwerk, met hetzelfde SSID, maar met zo'n wifi-mesh maak je verbinding op de meest logische plek en op een manier dat je de best mogelijke prestaties levert. Een meshnetwerk levert zo betere snelheden, is betrouwbaarder en heeft een groter bereik. Ze zijn ook eenvoudig uit te breiden, zodat je het lokale draadloze netwerk kunt bouwen dat het beste bij je past.