Waarom zijn IoT-platformen zo verwarrend?

Iedereen heeft het er over, maar ze zijn het niet altijd over eens wat ze precies bedoelen.

Veel leveranciers willen graag een "IoT-platform" verkopen, maar het is niet altijd duidelijk wat die "platformen" precies doen, waarom je er een nodig hebt en welke je moet kiezen. Zoals Hackernoon het in april 2018 verwoordde:

"Wij zijn een cross-functional, volledig geïntegreerd, full-stack, serverless, hardware-agnostisch, AI, IoT platform dat je een oneindige infrastructuur biedt ...." zei elke verwarrende IoT platform website ooit.

Meerdere overlappende IoT-platformdefinities

Dus, wat is een Internet of Things (IoT)-platform? Waarnemers zijn het niet altijd met elkaar eens - in feite zijn ze het niet altijd met zichzelf eens! Bijvoorbeeld, van diezelfde Hackernoon post: "Een IoT-platform is een geïntegreerde dienst die je de dingen biedt die je nodig hebt om fysieke objecten online te brengen.

Maar in 2019, een nieuwere Hackernoon post werd het volgende gezegd: "De term 'IoT-platform' is echt te breed om voor de meeste mensen nuttig te zijn. Erger nog, het verwijst naar de 2018 editie van Gartner's Hype Cycle for Emerging Technologies: De IoT-platforms hebben de "Peak of Inflated Expectations" gepasseerd en zijn klaar om in de "Trough of Disillusionment" te vallen.

IoT for All zegt ondertussen: "IoT-platforms zijn de ondersteunende software die alles in een IoT-systeem met elkaar verbindt". In dit model zijn het IoT-platforms:

Hardware, zoals sensoren en apparaten, aansluiten

Omgaan met verschillende hardware- en software communicatieprotocollen

Veiligheid en authenticatie voor apparaten en gebruikers bieden

Verzamel, visualiseer en analyseer gegevens die de sensoren en apparaten verzamelen.

Integreer al het bovenstaande met andere webdiensten





Misschien is de definitie van Postscapes eenvoudiger: "IoT-dataplatformen bieden een springplank door het combineren van veel van de tools die nodig zijn om een implementatie te beheren, van apparaatbeheer tot data-voorspelling en inzicht in één dienst".

Maar ik denk eigenlijk dat deze beschrijving van Link Labs uit 2016 van Link Labs dichter bij het doel komt:

"Een Internet of Things (IoT)-platform is de ondersteuningssoftware die edge hardware, access points en datanetwerken verbindt met andere delen van de value chain (meestal de eindgebruikersapplicaties). IoT-platforms behandelen doorgaans lopende beheertaken en datavisualisatie, waardoor gebruikers hun omgeving kunnen automatiseren. Je kunt deze platformen beschouwen als de tussenpersoon tussen de gegevens die aan de rand worden verzameld en de SaaS- of mobiele applicatie die op de gebruiker is gericht."

Die laatste regel is belangrijk omdat een IoT-platform voor mij niet veel meer is dan een mooie naam voor de middleware die alles met elkaar verbindt. i-Scoop richt zich op dat aspect: "Een IoT-platform is een vorm van middleware die zich tussen de lagen van IoT-apparaten en IoT-gateways (en dus data) enerzijds en toepassingen anderzijds bevindt."

Misschien biedt IoT-platformverkoper KAA wel de eerlijkste beschrijving. Hoewel de leverancier het middleware-aspect erkent, staat hij ook toe dat "een IoT-platform verschillende hoeden kan dragen, afhankelijk van hoe je het bekijkt".

Honderden IoT-platformverkopers

Toch houdt de verwarring verkopers, variërend van Amazon Web Services (AWS) en IBM tot Oracle en Salesforce, niet tegen om IoT-platforms te verkopen. In 2017 vergeleek het IoT Analytics in feite maar liefst 450 IoT-platforms met elkaar. (Dat aantal was gestegen van 260 in de analyse van het bedrijf in 2015 en 360 in 2016. Maar hoewel toonaangevende producten met meer dan 50 procent per jaar groeien, blijft de markt sterk gefragmenteerd.)

De grotere vraag is echter waar IoT Analytics precies over praat als het naar de IoT-platforms kijkt. Het bedrijf verdeelt de IoT-platforms in vijf categorieën:

Kern van de IoT-toepassingseneratieplatforms

Apparaatbeheerplatforms voor het IoT-apparaat

IoT Cloud Storage Platforms (IaaS)

IoT-analyseplatforms

IoT-connectiviteit back-end (platformen)





Klinkt logisch, toch? Maar in de de Hackernoon post zijn er slechts twee soorten IoT-latforms:





Maar wacht, er is meer! In de Hackernoon post van 2018 worden vier soorten IoT-platforms genoemd:

End-to-end ivd-platforms van begin tot eind

Platformen voor connectiviteitsbeheer

IoT-cloud platforms

Dataplatformen





Nog verwarrender is de stelling van Hackernoon dat deze platforms in vier verticale markten kunnen worden onderverdeeld:

Hobbyisten

Consumentenelektronica

Industriële ivd-oplossingen

Industrie-gedreven verticale marktoplossingen





Waarom je (mogelijk) een IoT-platform nodig zou kunnen hebben

Zoals je wellicht gemerkt hebt, is het allemaal behoorlijk verwarrend, laten we proberen het eenvoudiger te maken.

De Internet of Things Wiki heeft onlangs de lijst van de beste IoT-platforms bijgewerkt en de post gebruikt om uit te leggen dat in een IoT-implementatie, "De kloof tussen de apparaatsensoren en datanetwerken wordt opgevuld door een IoT-platform". Het doel van zo'n systeem is natuurlijk om bedrijven te helpen die kloof sneller, effectiever en efficiënter te dichten dan ze zouden kunnen door die oplossingen zelf te bouwen.

Maar omdat de categorie nog steeds in ontwikkeling is, adviseert Hackernoon ondernemingen om "opkomende technologieën, zoals IoT-platforms, ... meer als strategische partnerschappen dan als activa of goederen" te behandelen. Dat klinkt als een logische conclusie.