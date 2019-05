Bitcoin-gekte barst weer los

Na ruim een half jaar geschommeld te hebben tussen de 2000 en 3000 euro schoot de waarde van de Bitcoin vorige maand flink omhoog en doorbrak de 4000 euro barrière. Het einde was blijkbaar nog niet in zicht want de cryptomunt is nu alweer bijna twee keer zoveel waard. Op het moment van schrijven is de munt ruim 7400 euro waard en op verschillende crypto-fora, social media en chatgroepen begint het weer te rommelen, mensen lijken weer massaal te investeren in cryptovaluta.

Altcoins

Ook andere cryptomunten zitten weer in de lift. Ether, Litecoin, Bitcoin Cash, Monero Dash, NEM/XEM en Reddcoin zijn de afgelopen dagen behoorlijk in waarde gestegen. Nu maar hopen dat iedereen het hoofd koel houdt (en dat er nog wat videokaarten over blijven voor de gamers).