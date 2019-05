De 6 mooiste VPN-deals

Cyberghost

Deze snelle VPN-dienst is de laatste tijd hoge ogen aan het gooien en heeft door de jaren heen het aantal servers behoorlijk uitgebreid. Ook met de privacy zit het wel goed. De dienst vraagt niet om informatie waarmee jij te identificeren bent en betalingen worden afgehandeld door een 3rd-party betaaldienst. Cyberghost kreeg onder andere om die reden een plek in onze lijst van beste VPN-diensten van dit moment.

Op dit moment kan je voor slechts 2,45 euro per maand gebruik maken van deze dienst.

NordVPN

Ook deze VPN-dienst stunt met prijzen. Deze dienst is uitermate geschikt voor het kijken van Amerikaanse Netflix en andere streamingdiensten en ook NordVPN heeft privacy hoog in het vaandel staan. Het is daarom niet gek dat deze dienst ook in onze beste VPN-diensten van dit moment staat. Op dit moment bieden zij hun diensten aan met 75 procent korting waardoor je slechts 2,65 euro per maand hoeft neer te tellen.

ExpressVPN

Deze dienst is wat duurder dan de andere VPN-providers, maar dat mag de pret niet drukken. ExpressVPN laat zien dat snelheid en betrouwbaarheid weldegelijk hand in had kunnen gaan. Eenvoudig te gebruiken, maar snel en uitgebreid, ExpressVPN is de extra kosten waard als je op zoek bent naar een betrouwbare VPN-service die op al je apparaten werkt.

ExpressVPN werkt ook op sommige routers waardoor je er zeker van kan zijn dat alle apparaten in huis (of kantoor) een veilige verbinding naar buiten hebben. Bovendien zijn er ook browser-extensies beschikbaar voor Chrome, Firefox en zelfs Safari. Daarnaast is er een kill switch faciliteit genaamd Network Lock aanwezig die je veilig houdt als je verbinding uitvalt.

Net als alle andere VPN-diensten in dit artikel worden er geen logs of metadata bijgehouden. Ook werkt deze dienst met Netflix en andere streamingdiensten.

Op dit moment heeft ook ExpressVPN een aanbieding waardoor je slechts 8,32 euro betaalt per maand, een korting van 35 procent.

PureVPN

PureVPN staat dan misschien niet in onze lijst van beste VPN's, maar dat maakt deze dienst zeker niet slecht. PureVPN houdt, net als de rest geen logs bij en heeft apps voor zo'n beetje alle gangbare apparaten en besturingssystemen. Er zijn apps voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS, plus browserextensies voor Chrome en Firefox. Binnenkort komt er een add-on voor Opera.

Je hebt de keuze om verbinding te maken met meer dan 2000 servers op het netwerk van PureVPN in 141 landen. Het bedrijf zegt dat het eigenaar is van de servers wat een andere goede reden is om voor deze provider te kiezen dan voor bedrijven die servers huren van andere aanbieders.

Laat je niet afschrikken door de (jaren oude) negatieve reacties die rondzwerven op het internet, alle problemen die het bedrijf had zijn opgelost en onze eerste tests waren goed tot zeer goed (uitgebreide review volgt).

Het bedrijf is nu bezig met een charme-offensief om verloren gebruikers terug te winnen en komt met een gigantische korting van maar liefst 82 procent! Hierdoor betaal je slechts 1,71 euro per maand. De betaalmogelijkheden zijn ook legio (ook anoniem betalen met verschillende cryptomunten is bijvoorbeeld geen probleem), dus dat hoeft je in elk geval niet tegen te houden.

Ivacy

Over het geheel bekeken is Ivacy een prima dienst. Dat bepaalde servers zich niet fysiek bevinden op de locatie die wordt gemeld, zal sommige gebruikers storen, maar voor de meeste doorsnee gebruikers is dat prima. Ook de prijs is prima voor de snelheid die je ervoor terugkrijgt en de opties die de dienst levert. Maar het allermooiste is natuurlijk de prijs. Afhankelijk van het aantal maanden dat je je inschrijft betaal je tussen de 2 en 3 euro per maand, maar als je jezelf echt jarenlang wilt toewijden kan je, dankzij een dikke korting van 87 procent, voor maar liefst 1,18 euro per maand al een VPN-verbinding hebben.

Lees hier de uitgebreide review van deze VPN-dienst.