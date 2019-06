KPN Topman: "Wij zijn niet gehackt"

"De domeinen moesten [gisteren] opnieuw opgestart worden, dat duurde wat uren. We hebben inmiddels een indicatie van de oorzaak, maar veel is nog onduidelijk. De backups waren er wel, maar werkten niet," aldus Farwerck in tv-programma Nieuwsuur. De topman benadrukt dat er van een hack geen sprake was.

Fout op Fout

Naast de verkeerde routering en de niet werkende back-up ging er nog meer fout. Bij de eerste NL-ALERT-melding werd een verkeerd telefoonnummer doorgegeven, namelijk dat van de Telegraaf. Het is niet bekend hoe dit nummer daar terecht is gekomen. Er moesten extra berichten worden verstuurd om de fout te herstellen.





Topman stapt op

Maximo Ibarra, CEO van KPN, heeft vandaag aangegeven op te stappen, niet vanwege de storing, maar vanwege dringende familieredenen. De topman gaat direct terug naar Italië. "Ik werk sinds 2017 bij KPN en ben in 2018 benoemd tot CEO. Ik betreur de timing, maar om familiale redenen had ik geen keus. Ik zal me de komende maanden inzetten om een naadloze overgang naar mijn opvolger te verzekeren".

Het is nog niet duidelijk wie Ibarra gaat opvolgen.