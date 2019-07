Duizenden websites tijdelijk onbereikbaar door CloudFlare-storing *Update*

Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak was van dit probleem, gebruikers meldden vanaf een uur of vier gisterenmiddag problemen. CloudFlare was al vrij snel op de hoogte van het probleem en had met enkele re-routes het probleem snel onder controle.

CloudFlare laat weten het probleem te onderzoeken en meldt dat een klein percentage CloudFlare single-file purges nog niet werkt op sommige locaties.

*Update*

CloudFlare heeft inmiddels door wat het probleem heeft veroorzaakt en verklaart het volgende:

"Bezoekers van CloudFlare-sites ontvingen vandaag ongeveer 30 minuten lang 502 foutmeldingen (502 Bad Gateway), veroorzaakt door een enorme piek in het CPU-gebruik op ons netwerk.

"Deze CPU-piek werd veroorzaakt door een slechte software-implementatie die werd teruggedraaid. Eenmaal teruggerold keerde de dienst terug naar de normale werking en alle domeinen die Cloudflare gebruikten, keerden terug naar de normale verkeersniveaus. Dit was geen aanval (zoals sommigen hebben gespeculeerd) en we betreuren het ontzettend dat dit incident heeft plaatsgevonden. Interne teams komen bij elkaar terwijl ik een volledige post-mortem schrijf om te begrijpen hoe dit is gebeurd en hoe we kunnen voorkomen dat dit ooit nog eens gebeurt," aldus John Graham-Cumming, CEO van CloudFlare.