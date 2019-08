De beste VPN-diensten om te streamen in 2019

Of je nu probeert te kijken naar de Amerikaanse Netflix, HBO of Hulu of een ander geo-geblokkeerd streaming platform je hebt een VPN-dienst nodig. Houd er wel rekening mee dat de toegang tot een van deze diensten vanuit een ander land in strijd kan zijn met hun voorwaarden en dat je het risico loopt je account te verliezen, dus doe dit eigen risico.

We hebben de beste VPN-diensten op een rij gezet die je kan gebruiken voor het streamen van video. Als je op zoek bent naar een VPN voor streaming, is snelheid een van de belangrijkste factoren. Dat is wat je nodig hebt om ervoor te zorgen dat je overal ter wereld films en tv's kunt kijken in full HD - of zelfs 4K - zonder je zorgen te maken over artefacten of pixelvorming.

Bovendien wil je betrouwbaarheid, zodat de verbinding niet alleen op het moment van de grote plotwending wegvalt, een breed scala aan serverlocaties om er zeker van te zijn dat je toegang hebt tot alle content die je wilt bekijken en snelle serverupdates om te proberen Netflix en andere platformen bij te houden die de toegang vanuit het buitenland proberen te beperken.

Een breed scala aan ondersteunde apparaten zal ook helpen, omdat je waarschijnlijk wilt kijken vanaf je laptop, telefoon, spelcomputer, streaming stick, of iets anders waar we nog niet aan gedacht hebben. Houd ook een oogje in het zeil voor specifieke streamingmodi die geoptimaliseerd zijn voor de best mogelijke prestaties.

Met dat alles in gedachten, hier zijn onze vijf aanbevelingen voor de beste VPN voor streaming.

NordVPN

NordVPN is een van onze favorieten voor streaming dankzij een hoog aantal servers, stabiele snelheden en brede apparaatondersteuning.

Met meer dan 5.500 servers over de hele wereld heb je een grote kans om een snelle verbinding te vinden in het land van keuze. Het betekent ook dat je veel meer kans heeft om een server te vinden die werkt voor Netflix, wat berucht is voor het afsluiten van VPN-toegang. Hoe meer servers je kunt kiezen, hoe groter de kans dat u er een vindt die werkt.

Je kan de NordVPN-app ook installeren op zowat elk apparaat dat je ooit zou willen gebruiken voor streaming, en genieten van de ingebouwde advertentie-blokkerings- en malwarebescherming voor het geval je probeert te streamen vanaf een onbetrouwbare, niet zo legale site (niet dat je dat zou moeten doen, natuurlijk).

NordVPN, gevestigd in Panama, is ook geweldig vanuit een privacyperspectief, ook al is dat niet grootste zorg is voor streaming, maar het biedt ook indrukwekkende snelheden, goede klantenservice en een zeer gebruiksvriendelijke interface.





Cyberghost

CyberGhost is een geweldige goedkope, eenvoudig te gebruiken VPN met één geweldige functie voor nieuwe gebruikers: een speciale streaming modus die je automatisch de ideale instellingen geeft om toegang te krijgen tot je favoriete streaming service.

Met de 'Unblock Streaming' modus kunt je de exacte dienst kiezen die je wilt gebruiken (bijvoorbeeld BBC iPlayer) en vervolgens een server kiezen die daarbij past, rekening houdend met locatie en snelheid om je de beste kans op een werkende verbinding te geven. Als alternatief kan je handmatig kiezen uit meer dan 3.600 servers in 58 landen, en dat groeit snel.





ExpressVPN

ExpressVPN is een andere geweldige VPN voor streaming dankzij de combinatie van een eenvoudige installatie, snelle servers en een brede dekking - al is het niet de goedkoopste VPN die er is.

Er zijn meer dan 3.000 servers in 94 landen, dus je zou geen probleem moeten hebben om er een te vinden. Nog beter voor HD-streaming is er een ingebouwde snelheidstesttool die de beste locaties en servers voor je aanbeveelt op basis van snelheid. De tool neemt een paar minuten in beslag, maar dat is de moeite waard om de proefondervindelijke keuze van een server te vermijden.

ExpressVPN is makkelijk te installeren op een reeks apparaten, inclusief een browserextensie of zelfs rechtstreeks in je router om al je internettoegang in één keer te dekken.





PureVPN

PureVPN is een geweldige allrounder met één groot verkoopargument: servers in meer dan 140 landen.

Dat betekent dat je bijna zeker een server kunt vinden waarmee je verbinding kunt maken met je streamingdienst waar jij van houdt met fatsoenlijke snelheden, met een totaal van meer dan 2.000 servers om uit te kiezen.

Misschien wel het beste voor streaming gebruikers, het is een van de snelste VPN's die er zijn, en de app-interface is super simpel te gebruiken.





Surfshark

Surfshark is de goedkoopste VPN in deze lijst en stelt gebruikers in staat om zonder problemen verbinding te maken met Netflix en andere streaming diensten.

Het heeft minder servers en landen dan de andere aanbieders (800 en 50), maar voor de meeste gebruikers is dat al meer dan genoeg, zeker als Netflix de dienst is die je (het meeste) gebruikt.

Een andere zeer mooie feature van deze VPN-aanbieder is dat je een onbeperkt aantal apparaten mag gebruiken op je account in tegenstelling tot de 3 tot 7 apparaten bij andere diensten. Tel daar de lage prijs bij op en je hebt een prachtig product in handen.