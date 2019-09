Cisco laat iPhones beter werken op WiFi 6-netwerken

In 2015 startten de twee bedrijven met een samenwerking om Cisco-netwerken te optimaliseren voor iOS-apparaten en -apps. Dat illustreert hoe belangrijk smartphones en andere genetwerkte apparaten zijn geworden voor bedrijven. Cisco verwacht dat er in 2022 8,4 miljard persoonlijke mobiele apparaten in omloop zijn en dat er 111,4 exabytes aan data voor deze apparaten wordt verwerkt door Wi-Fi (vergeleken met 13,4 exabytes in 2017).

Nieuwe AP's en software

Apple's specifieke ondersteuning voor WiFi 6 (802.11ax) is volgens deskundigen een groot voordeel voor zakelijke gebruikers. Dat komt deels omdat het protocol is ontworpen voor drukke openbare of private omgevingen. Maar het gaat ook nuttig zijn voor IoT-omgevingen en in kantoren die applicaties inzetten die veel bandbreedte gebruiken, zoals videobellen.

In april rolde Cisco nieuwe WiFi 6-accesspoints uit voor zijn portfolio's Meraki en Catalyst. De Cisco Catalyst 9100-familie en de Meraki MR 45/55 WiFi 6-AP's zijn gebouwd met chips van Cisco en communiceren via pre-802.11ax protocollen. De chips doen dienst als een rijke sensor die IT realtime inzicht geeft van wat er gebeurt op het draadloze netwerk en die snellere responstijd om incidenten en beveiligingsproblemen mogelijk maakt, zo zegt het bedrijf.

Behalve de AP's en een nieuwe 9600-switch, biedt Cisco ook WiFi 6-leeromgevingen, -sandboxes en -ontwikkelaartools in DevNet. De Cisco AP's zijn pre-standaard, maar andere leveranciers als Aruba, NetGear en anderen leveren ook pre-standaard 802.11ax.

"We hebben het afgelopen jaar meerdere WiFi 6-compatibele accesspoints gezien en er is een portfolio aan WiFi 6-ondersteunde infrastructuur ontstaan", zegt IDC-netwerkanalist Brandon Butler. "Maar sommige bedrijven hebben nog even afgewacht wegens het gebrek aan clients die de standaard ondersteunen. Dat maakt de ondersteuning van WiFi 6 in de iPhone 11 een belangrijke zet voor de draadloze markt. Samsung's S10 ondersteunt ook WiFi 6, wat betekent dat twee van de populairste fabrikanten nu WiFi 6 gebruiken."

Verbeteringen aan WiFi 6 van Cisco

De samenwerking van Apple en Cisco maken de rol van WiFi 6 in zakelijke netwerken groter. "WiFi 6 levert een grotere dekking op voor wifi-apparaten, omdat elk accesspoint meerdere apparaten tegelijk kan ondersteunen terwijl de performance hoog blijft", schrijft netwerkmanager Scott Harrell van het bedrijf in een blog over de samenwerking met Apple. "WiFi 6 levert scheduling per miliseconde op van wifi-communicatie, waardoor de voorspelbaarheid en de efficiëntie van dataoverdracht worden verbeterd. Dat kan een grote positieve impact hebben op de betrouwbaarheid van bedrijfskritieke applicaties."

Ook werken Cisco en Apple aan softwareproducten voor iOS 13. Bijvoorbeeld Cisco Fast Lane, waarmee klanten wifi-verkeer kunnen prioriteren op basis van hoe kritiek een specifieke iOS-app is voor het bedrijf. Dat prioriteren is belangrijker nu de dichtheid van netwerkverkeer toeneemt en applicaties die van kritiek belang zijn toegang moeten blijven houden, zegt Cisco's CTO van wireless, Matt MacPherson.

Nog een verbetering is Fast Transition Roaming waarmee Apple-gebruikers sneller kunnen rondbewegen in omgevingen met meerdere accesspoints zonder vertraging of verbindingsverlies. Er is ook een DevNet Fast Lane-validatiedienst gericht op klanten die hun eigen applicaties willen vouwen. Het bevat ook een optie om iOS-appfeatures op een Cisco-infrastructuur te testen zonder duizenden euro's uit te hoeven geven aan een testlab, zegt Cisco.

"Als een Apple-apparaat op een netwerk komt met een wireless accesspoint van Cisco, communiceert het over de lokale draadloze omgeving zodat het apparaat vlug kan overstappen op een nieuwe AP tijdens het rondlopen", schrijft Harrell. "Dit systeem onderhandelt ook vooraf over beveiligingssleutels tussen het apparaat en accesspoints in de buurt, waardoor de overgang nog soepeler wordt."

Apps voor iOS

Cisco en Apple ontwikkelden ook een product genaamd WiFi Analytics voor iOS om netwerkprestaties in beeld te brengen. De tool stelt klanten in staat om netwerkverkeer te volgen en die informatie te gebruiken om baselines in te stellen, zodat er sneller probleemgebieden worden gevonden met verbindende iOS-apparaten, zo zegt MacPherson. De netwerkdata kan lokaal worden gebruikt of door het beheerplatform van Cisco zelf, DNA Center.

Ook hebben de twee bedrijven samen de Cisco Security Connector-app ontwikkeld voor iOS om zakelijke klanten de controle te geven over iOS-verbonden apparaten door toegang te beperken om zo malafide sites uit te sluiten en door activiteiten van apparaten in kaart te brengen om sneller problemen op te merken.

"De features die Cisco en Apple hebben ontworpen zijn gericht op het optimaliseren van wifi-omgevingen, vooral voor grote groepen gebruikers, wat steeds belangrijker wordt voor bedrijven die worden overspoeld door gebruikers en apparaten", zegt IDC's Butler. "Voor beveiliging en optimalisatie is inzicht in wat er in een omgeving gebeurt van kritiek belang, dus hoe meer netwerkleveranciers en apparaatfabrikanten deze informatie kunnen delen, hoe beter het is voor beheerders."

Toekomst voor zakelijke netwerken

"Er zijn nog meer projecten om de handoff en verenigd beheer van mobiel en wifi te verbeteren, wat van belang is voor het mogelijk maken van private 4G en uiteindelijk 5G-use-cases in het bedrijf", aldus de analist.

De meeste grote WLAN-leveranciers voor zakelijke gebruikers die WiFi 6 ondersteunen hebben ook verbeteringen die mogelijk worden gemaakt door de standaard toegevoegd en ze doen dat allemaal op hun eigen manier, zegt Butler.

"Cisco differentieert zichzelf onder meer door zijn samenwerking met Apple. Een leverancier als Aruba werkt samen met Siemens om IoT-apparaten te ondersteunen. Ik verwacht dat leveranciers dit soort samenwerkingen blijven nastreven om beheer van zakelijke netwerken te vereenvoudigen en de eindgebruikerservaring te verbeteren."