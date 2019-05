Waarom Linux op de desktop maar niet van de grond komt

"Dit jaar wordt het jaar van Linux op de desktop." Hoe vaak wordt dat wel niet geroepen? Tot nu toe lijkt er maar weinig van terecht te komen. Hoewel Linux het op veel andere gebieden uitzonderlijk goed doet en het in sommige branches zelfs een gigantisch marktaandeel heeft, lijken veel mensen zich druk te maken over de populariteit op de desktop, bij de huis- tuin- en keukengebruiker.

The Fourth Industrial Revolution (TFIR) kreeg de kans om in gesprek te gaan met CEO Mark Shuttleworth van Canonical, het bedrijf verantwoordelijk voor een van de populairste Linux-distributies: Ubuntu. Er lijken verschillende oorzaken te zijn voor het uitblijven van populariteit op de desktop.

Dit lijkt vooral te komen door de doelgroep die nu al Linux omarmt. Dit zijn mensen die een sterke mening hebben en weten wat ze willen. Zij laten zich niet een universeel systeem aanmeten, maar gaan voor iets waarvan zij vinden dat goed past. Shuttleworth is zich daarvan bewust en de fragmentatie die daarbij komt kijken neemt hij voor lief.

"Het moeilijke hiervan is dat engineers graag dingen wijzigen en niet hetzelfde willen als ieder ander. Het helpt dan niet als ik/Ubuntu zegt dat een specifieke desktop de beste desktop is. Er zal altijd iemand zijn die zal zeggen 'maar het is niet de beste desktop voor MIJ'. Ik heb deze les geleerd in het Unity-tijdperk," aldus Shuttleworth. "Ik dacht dat wij goed werk deden en iets moois maakten, maar mensen wilden het niet opgedrongen krijgen, dus nu ondersteunen wij andere grotere bestaande projecten als Gnome, KDE etc. Dat geeft ontwikkelaars keuzevrijheid.

Tijd ver vooruit, of juist niet

Shuttleworth benadrukt ook dat, hoewel Linux (Ubuntu) op sommige vlakken z'n tijd ver vooruit was, het op de meeste vlakken vooral lijkt op andere systemen. "In een wereld waar de desktop voor de meeste mensen op Windows lijkt en de vrije software community vooral praat over dingen die al bestaan definiëren wij onszelf nou eenmaal als een community vol met forks en fragmentatie."

Aan de andere kant benadrukt de Ubuntu-chef de features waarmee de open source community en Canonical eerder mee waren, waaronder convergence. Helaas was de community daar nog niet klaar voor. Shuttleworth steekt daarbij ook z'n hand in eigen boezem door toe te geven dat er bij Unity en Convergence fouten zijn gemaakt, maar daarnaast snapt hij niet dat er zoveel aversie was tegenover Unity "alsof mensen iets zochten om boos op te zijn en hun heil vonden bij Unity".

Er is hoop

Shuttleworth houdt hoop en prijst de mensen achter Chrome OS: "Dat is een zeer futuristische visie van de desktop als een extensie van het web. Zij verdienen het om succesvol te worden met deze formule. Zij hebben iets gemaakt dat nog nooit eerder heeft bestaan."

Het volledige interview is hier te bekijken.

Lees ook: Winkels waar je Linux-computers kan kopen