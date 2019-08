KDE en GNOME gaan samenwerken aan Linux-desktop

De GNOME foundation en KDE hebben aangekondigd samen de Linux App Summit (LAS) te sponsoren en samen te werken aan een uniforme desktop om zo een app-ecosysteem te bouwen dat op verschillende distributies werkt en de markt toegankelijker maakt.

"LAS is een van de vele stappen in de richting van een bloeiend desktop-ecosysteem. Door samen te werken met KDE laten we zien dat we het soort applicatie-ecosysteem willen opbouwen dat aantoont dat Open Source en Vrije Software belangrijk zijn; de technologie en organisatie die we bouwen om dit te bereiken is waardevol en noodzakelijk," aldus Neil McGovern, executive director van GNOME tegenover ZDNet.

Aleix Pol Gonzalez, vice-president van KDE, was het daarmee eens:

"In de loop der jaren hebben we geweldige oplossingen gebouwd die miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken. Door onze samenwerking zijn we erin geslaagd om groter te worden dan de som der delen. Samen met Gnome, met de samenwerking van vele distributies en applicatie-ontwikkelaars, zullen we de mogelijkheid hebben om samen te werken, onze perspectieven te delen en het platform te bieden waarop de volgende generatie oplossingen zal worden gebouwd".

Paul Brown, een KDE-communicatiespecialist, voegde hieraan toe: "De desktop wars zijn niet echt meer van deze tijd. Het is zinvoller om samen te werken en onze krachten te bundelen".