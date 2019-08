Microsoft wil exFAT in de Linux-kernel

Microsofts propriëtaire bestandssysteem wordt gebruikt voor externe opslagmedia als usb-sticks en sd-kaarten. Fabrikanten die exFAT implementeren, betalen daar licentiekosten voor. In het verleden vocht Microsoft met FAT-patenten tegen producenten die het bestandssysteem zonder licentie gebruikten. Dat was zo'n zorg voor de Linux-community dat tien jaar geleden de Linux Foundation opriep om FAT niet te gebruiken.

Linux-kernelontwikkelaars bespreken al een tijdje of en hoe ze exFAT zouden kunnen ondersteunen via een eigen implementatie, maar dat idee riep vragen op over de juridische status, omdat sommige ontwikkelaars vrezen dan in een patentendiscussie met Microsoft verzeild te raken. Microsoft vindt zo'n implementatie een goed idee publiceert nu de exFAT-specificatie in de hoop Linux-kernelmakers te overtuigen dat exFAT-implementatie geen probleem is.

Eerder opensourcete Microsoft andere voorheen propriëtaire technologieën als PowerShell en .NET zodat ontwikkelaars de producten breder zouden inzetten. ExFAT wordt zoals het ernaar uitziet overigens niet open source, maar de technische specificatie wordt openbaar gemaakt om interoperabele systemen te kunnen bouwen.