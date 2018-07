EU-commissie over linktax: linktax is geen linktax

De juridische commissie van het Europees Parlement dat de voorgestelde copyrightrichtlijn twee weken geleden goedkeurde (waarna het plan direct zonder debat met de Raad kan worden besproken, tenzij het EP daar morgen een stokje voor steekt) bouwde een uitzondering in voor hyperlinks in artikel 11, in de volksmond bekend als de linktax.

Belasting werkt averechts

Maar met de hyperlink-uitzondering is de linktax geen strikte linktax volgens de commissie, en het verzet daarop is daarom nepnieuws, zo zegt commissievoorzitter Alex Voss. Zijn uitleg wordt hier door Techdirt's Mike Masnick alinea voor alinea weerlegd.

Zelfs met de uitzondering verbiedt de rest van artikel 11 samenvattingen van welke lengte dan ook, waardoor een hyperlink die is samengesteld is uit een lange koptitel in principe al niet meer door de beugel kan. Bovendien is het werkelijke probleem met de belasting op snippets dat in de praktijk al meerdere malen is gebleken dat het volledig averechts werkt.

Opsmuk

Ook Europarlementariër Julia Reda, die de strijd tegen het plan binnen het Europees Parlement leidt, wijst erop hoe deze uitzondering het fundamentele probleem met de linktax niet oplost. Ze meldt dat deze van toepassing is op een strikte hyperlink, zoals deze naar haar analyse, maar niet op samenvattingen, zoals je gewend bent als je een link deelt op Facebook, in WhatsApp of via Google News ziet. De hyperlinkuitzondering is volgens Reda "opsmuk om het publiek te kalmeren".