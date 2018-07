EU trapt op de rem van omstreden copyrightplan

Alex Voss van de commissie JURI sprak het parlement nog toe en benadrukte hoe belangrijk het is om auteursrechten te beschermen, volgens hem om Europese creatievelingen de kans te geven om hun werk te kunnen uitbaten. Ook stelde hij dat platforms als Google en Facebook een verantwoordelijkheid hebben om het werk verdienmodel van journalisten niet te ondermijnen. Hij kreeg meerdere malen een luid applaus.

Great success: Your protests have worked! The European Parliament has sent the copyright law back to the drawing bo... twitter.com/i/web/status/1... — Julia Reda (@Senficon)5 July 2018

Onder meer verschillende Nederlandse Europarlementariërs (waaronder leden afkomstig van GroenLinks, D66, PvdA, SP en PVV) eisten vandaag een debat in het Europees Parlement. Zonder debat, mag de Europese Commissie het huidige voorstel direct bespreken met de lidstaten in de Raad. En er schort nogal wat aan het huidige plan om auteursrechten te beschermen, dat onder meer een belasting op websamenvattingen en een contentfilter voor webplatforms voorstelt. Specifiek is er weerstand op twee artikelen van de richtlijn zoals de EC die heeft vastgesteld: artikel 11 en artikel 13.

Gewraakte artikelen

Artikel 11 is vooral gebruikertje pesten, zo worden niet letterlijk hyperlinks belast (zo benadrukt de parlementaire commissie ook maar al te graag) maar zeg maar dag tegen samenvattingen en andere informatie als je een linkje deelt in WhatsApp. Verder is de maatregel bedacht om eigenaars van content (uitgevers) te beschermen, maar we hebben al vier keer mogen meemaken dat dit in de praktijk niet werkt of zelfs een averechts effect heeft.

Lees meer over de voorgestelde richtlijn in onze eerdere Computerworld-artikelen Copyrightplan van de EU lijkt een regelrechte internetramp en Vrije internet krijgt zware klap van EU-richtlijn.

Een fundamenteler probleem is de huidige opzet van artikel 13 van de huidige richtlijn. Die zorgt er namelijk voor dat platforms potentieel auteursrechtelijk beschermd materiaal vooraf filteren. Daar kleven een hoop nadelen aan, onder meer dat het duur is voor kleinere platforms om gebruikers content te laten plaatsen, dat er materiaal onvermijdelijk onterecht in de filters blijft hangen en dat het artikel kan (en zal, gezien talloze DMCA-voorbeelden) worden gebruikt om internetgebruikers de mond te snoeren.

Memes gefilterd

En memes? Uitzonderingen voor fair use verschillen nogal per lidstaat en diverse partijen wilden dan ook dat er een duidelijke uitzondering wordt ingebouwd voor content die gebruikers zelf maken, zoals memes. Daarnaast zijn filters volgens deskundigen niet intelligent genoeg om inschattingen te maken over citaatrecht, parodieën en ander gebruik van mogelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal.

De kans is dan ook zeker aanwezig dat memes worden afgevangen in een uploadfilter met de huidige plannen. Kortom, er is nog voldoende om over te debatteren in het Europees Parlement voordat de richtlijn verdergaat naar de lidstaten.

Het debat zal plaatsvinden in de week van 10 september.