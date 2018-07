Zo voorkom je dat apps je Gmails meelezen

Er is momenteel ophef over third party-apps die je Gmail meelezen, ook al is dit een feature waar je zelf toestemming voor geeft. Mocht je twijfelen of je ooit in een onbewaakt moment te veel toestemmingen hebt verleend aan een app, of sowieso geen rekening hebt gehouden met deze machtiging, leggen we je hier uit hoe je die rechten weer intrekt.

Rechten intrekken

De Wall Street Journal schreef deze week over apps als Edison Mail en Return Path, die e-mails scannen voor marketingdoeleinden. Gebruikers van de bijbehorende apps gebruiken deze om hun Gmail-account te beheren en geven daar bij koppelen van hun Google-accounts toestemming voor lezen, verzenden, verwijderen en beheren van Gmail.

Dat deze rechten vervolgens worden gebruikt voor marketingdoeleinden is natuurlijk niet zo netjes, maar het zou geen grote verrassing moeten zijn. Ondanks dat zijn gebruikers geschrokken en is dat misschien een mooi moment om je rechten eens door te lopen en/of Google's beveiligingscheck te doorlopen.