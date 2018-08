Nieuwe versie CCleaner kijkt mee over je schouder

De nieuwste versie van CCleaner, 5.45 heeft enkele nieuwe features aan boord waar gebruikers totaal niet blij mee zijn: System Monitoring en Active monitoring (heartbeat). Deze twee functies verzamelen informatie over je systeem en verschillende handelingen die je uitvoert op je systeem en stuurt deze naar Piriform/Avast. Het is ook niet langer mogelijk de software af te sluiten, deze blijft actief, zelfs als je op het kruisje klikt, op alt f4 drukt of met de rechtermuisknop op het icoontje in de system tray klikt.

Ook het uitschakelen van de feature helpt niet. Gebruikers die naar Options > Monitoring gaan, kunnen de opties wel uitvingen, maar bij de eerstvolgende start staan deze weer ingeschakeld. Gebruikers zijn furieus en doen hun beklag op social media en het forum van Piriform. Zij zijn niet te spreken over de manier waarop deze nieuwe optie is geïntroduceerd. Daarnaast wordt er door verschillende gebruikers op het forum gevraagd welke data er precies wordt verzameld.

Piriform zegt zelf dat zij slechts een gedetailleerdere rapportagefunctie hebben toegevoegd voor het vinden van bugs en het maken van productverbeteringen.

Geanonimiseerd

Piriform heeft op het forum laten weten dat de verzamelde data volledig anoniem is en dat is gekozen voor deze oplossing om snel bugs en andere pijnpunten te kunnen vinden en snel te kunnen zien op welke gebieden zij zich moeten focussen. Piriform drukt gebruikers op het hart dat er geen persoonlijke informatie wordt verzameld. Het bedrijf heeft beloofd gebruikers meer controle te geven over de monitoring-functies. Een nieuwe versie zou over enkele weken uitkomen.

Gebruikers zijn echter niet blij met deze verklaring en vragen Piriform om tot die tijd de vorige versie aan te bieden om hun website. Ondertussen roepen zij op te downgraden naar de vorige versie of de software helemaal niet meer te gebruiken.

