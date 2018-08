Zet deze verborgen Android-beveiligingsfeature aan

De 'lockdown mode' is niet iets wat je vaak zult gebruiken, maar als het moment daar is, zul je maar wat blij zijn dat je het hebt ingeschakeld. Je hebt misschien de verhalen gehoord over hoe politie en douane je kunnen dwingen je telefoon te ontgrendelen met je biometrische vingerafdruk, omdat het volgens rechtbanken niet geldt als wachtwoord.

Gemak uitgeschakeld

Nog verontrustender: iemand kan je gezicht of zelfs vingerafdruk gebruiken om je toestel te ontgrendelen en toegang krijgen tot je digitale leven voordat je het beseft. Bijvoorbeeld als je slaapt of als een ambtenaar vlug toegang eist. Daar is deze nieuwe modus voor bedacht, die ervoor zorgt dat de gemakkelijke authenticatiemethoden niet meer werken.

Dat betekent dat vingerafdruk- en gezichtsherkenning wordt uitgeschakeld. Maar ook Android's Smart Lock wordt beëindigd, zodat het toestel niet automatisch wordt ontgrendeld in een bekende en vertrouwde omgeving of gekoppeld is aan specifieke Bluetooth-apparaten. Ten slotte betekent deze feature dat je geen meldingen meer ziet op het vergrendelingsscherm.

Iets wat je kent

In feite komt het erop neer dat je aan actie moet uitvoeren uit het "iets wat je kent" idee van authenticatie: je patroon, pincode, of wachtwoord. Alle andere methoden zijn uitgeschakeld. Of het nu een opsporingsambtenaar of vriend(in) is die stiekem toegang tot je toestel wil krijgen, ze hebben daadwerkelijk je hulp en dus expliciete toestemming nodig om de actie uit te voeren.