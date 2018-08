Google ruziet met maker populaire game Fortnite

Google maakte een kwetsbaarheid bekend in Fortnite van Epic Games, ook al had Epic gevraagd dat het bedrijf daar 90 dagen mee wachtte nadat de patch werd uitgegeven. Google voert een hard discolsure-beleid en kwam een week na de bijgewerkte versie met het nieuws naar buiten. De timing roept de vraag op of dit een wraakactie van Google, omdat Epic weigerde de Android-app in Google Play uit te brengen.

Epic-CEO Tim Sweeney uitte zijn onvrede op Twitter:

@manfightdragon @JamesPinnell @EpicGames We asked Google to hold the disclosure until the update was more widely in... twitter.com/i/web/status/1... — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic)25 August 2018

Google's harde disclosure-beleid is breed uitgemeten in de tech-media. Onder meer Microsoft heeft het regelmatig aan de stok met het bedrijf wegens het onthullen van zerodays voordat een patch beschikbaar is. Een kwetsbaarheid in een populaire applicatie als Fortnite is voor de Android-maker een extra reden om hier snel transparant over te zijn.

Wat het issue wat gevoeliger maakt, is dat Epic weigerde om zijn populaire game in Android-appwinkel Google Play te zetten, schijnbaar wegens de 'belasting' van Google die dertig procent vraagt voor distributie op zijn platform.

Dat dwingt gebruikers ertoe om Fortnite buiten Google om te downloaden. Beveiligingsdeskundigen waarschuwen daartegen, omdat gebruikers dan beveiligingsmechanismen van Android zelf omzeilen en niet altijd de instelling om onbekende bronnen uit te schakelen weer terugzetten. Dat maakt hun toestellen kwetsbaar voor malafide APK's.

Hierna: Epic omzeilt de officiële app-store en Google startte direct een audit.