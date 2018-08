VPN-review: Is Perfect Privacy zijn hoge prijs waard?

We hebben het hier al vaker gehad over VPN-diensten met simpele interfaces en weinig opties, zodat iedereen hem kan gebruiken, maar sommige gebruikers willen meer informatie. Perfect Privacy is een dienst die je niet zoveel configuratie-opties geeft, maar wel veel inzage geeft in wat er precies gebeurt en met welke servers op welke snelheid.

In eerdere beschrijvingen van VPN-diensten keken we bijvoorbeeld naar ZenMate (de simpelste oplossing) PrivateVPN (de oplossing voor zowel beginners als gevorderden) en we vergeleken onlangs nog een uitgebreider overzicht van VPN-diensten waar de onverwachte over-all winnaar de dienst Mullvad was. Vandaag kijken we naar een pittig geprijsde VPN genaamd Perfect Privacy om te zien of die het extra geld waard is - hij is bijna twee keer zo duur als de meeste andere diensten.

Als je inlogt bij Perfect Privacy krijg je een overzicht van 37 servers in 23 landen om van te kiezen. Ze geven elk het land, stad en de beschikbare bandbreedte weer. Er is ook een ping-kolom die je kunt vullen door op de knop Ping Servers onderaan het scherm te klikken.

Op de volgende pagina: Een voordeel is dat je paden kunt instellen met meerdere VPN-servers die naar elkaar verbinden.