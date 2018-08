Malafide cryptominers maken massaal onze pc's traag

Cryptojacking, waarbij onverlaten jouw pc veroveren of jouw resources gebruiken als je een site bezoekt om cryptovaluta te minen, heeft in de eerste helft van dit jaar de grootste beveiligingsimpact gehad. Detectie van zulke operaties is met maar liefst 141 procent toegenomen ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar en er zijn 47 verschillende minermalware-families in omloop.

Het goede nieuws dat beveiligingsbedrijf Trend Micro voor ons heeft (PDF) is dat de groei van ransomware eindelijk flink afneemt. In tegenstelling tot eerdere periodes - vooral in vergelijking met explosiejaar 2016 - is ransomware nog maar een klein beetje gegroeid: met 3 procent.

Volgens het bedrijf is dit illustratief voor het feit dat criminelen liever de langzamere en relatief veilige methode van cryptovaluta-mining pakken, waardoor ze minder risico hoeven te nemen met het benaderen van slachtoffers.

Andere trends die zorgelijk zijn voor IT-beveiligers is dat er meer wordt gewerkt aan geniepige methodes om detectie voor te blijven, zoals met bestandsloze aanvallen (waarbij aanwezige scripttools worden misbruikt, in plaats van dat er nieuwe malware wordt geïnstalleerd), macro's (terug van weggeweest) en malware met kleine bestanden.