ProtonVPN: ondergrondse datacenters, multi-hop en meer

ProtonVPN is een prima keuze voor nieuwe gebruikers, je hoeft niet te raden wie er achter de dienst zit en hij biedt informatieve blogs over wat je wel en niet kunt verwachten van een VPN. Daarnaast publiceert ProtonVPN jaarlijks een transparantierapport en legt het bedrijf uit welke versleuteling wordt gebruikt.

In de Windows-interface opent de software met een wereldkaart met groene driehoekjes die aangeven dat dit landen zijn waar ProtonVPN servers heeft. Als je liever geen kaartje hebt, klik je op het pijltje linksboven om die in te klappen voor een lijstweergave. Links zie je verbindingsopties. Er is Quick Connect voor als je direct wilt verbinden met de snelste server van joue locatie, of je kunt een individuele verbinding selecteren.

Voor een grondigere kijk naar landspecifieke servers, klik je op het pijltje omlaag rechts van elk genoemd land in de lijst en dan zie je welke servers daar beschikbaar zijn. Het cirkeltje geeft aan wat de huidige capaciteit is en als je daar met de cursor overheen zweeft, wordt dit uitgedrukt in een percentage van de totale bandbreedte van die server. Een P'tje betekent dat de server alleen beschikbaar is voor premium-gebruikers. Er zijn verder TOR-servers en de twee pijltjes bij een server geven aan dat deze p2p-bestandsdeling ondersteunt.

