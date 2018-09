Freedome VPN: Beveiliging voor alledaags gebruik

Er is een aantal beveiligingsbedrijven dat naast antivirus ook een VPN-dienst aanbiedt. Avira bijvoorbeeld met Phantom VPN Pro - en het Finse F-Secure is een andere. Freedome VPN is een premiumdienst die locaties in 22 landen heeft. Daarnaast biedt het extra bevceiliginsgmiddelen als blokkeren van trackers en malafide websites.

Freedome op Windows biedt een grote interface die het navigeren makkelijk maakt voor nieuwe gebruikers. In het midden van het dashboard zie je een grote opvallende knop met "ON" of "OFF" en links zie je hoeveel bandbreedte je hebt gebruikt en rechts zie je hoeveel trackers en kwalijke sites Freedome heeft geblokkeerd.

Daaronder zie je in een rechthoekje je huidige landlocatie. Klik daarop en je krijgt een lijst van beschikbare landen gegroepeerd op continent. Kies de locatie die je wilt en Freedome zou moeten verbinden. Als dat niet lukt, klik op de grote knop en je bent er weer vanaf. Dat is een gemakkelijk beginpunt voor zowel doorsnee als geavanceerde gebruikers. Voor de meeste mensen is die het enige stuk van de applicatie die ze hoeven te gebruiken. Mensen die niet willen dat Freedome malafide sites of trackers blokkeert, in de opties links kun je deze twee uitzetten (default zijn ze ingeschakeld).

