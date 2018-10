Google stopt met Google+ na ontdekken van lek

Een "bug" in een van de Google+ "People APIs" heeft ervoor gezorgd dat gebruikersgegevens jarenlang beschikbaar was voor 3rd-party ontwikkelaars. Het gaat om beroepen, geslacht, leeftijd en e-mailadressen. Deze gegevens konden altijd worden bereikt ongeacht de privacy-instellingen van de gebruikers.

De bug zit al sinds 2015 in de API en is in maart ontdekt en direct gepatcht. De ontdekking van deze bug in combinatie met teruglopend aantal gebruikers heeft het bedrijf doen beslissen de dienst met pensioen te sturen voor consumenten.

"Hoewel onze technische teams in de loop der jaren veel moeite en toewijding hebben gestoken in het bouwen van Google+, is er nog geen brede adoptie van consumenten of ontwikkelaars bereikt en is er nog maar weinig gebruikersinteractie met apps. De consumentenversie van Google+ heeft momenteel weinig gebruik en betrokkenheid: 90 procent van de Google+ gebruikerssessies zijn minder dan vijf seconden," schrijft Ben Smith, Vice President of Engineering in een blogpost.

Geen misbruik

Smith meldt verder dat er, ondanks dat de bug jarenlang aanwezig was, geen misbruik is gemaakt en dat er geen bewijs dat dat ontwikkelaars überhaupt op de hoogte waren van deze fout.

Het bedrijf geeft gebruikers 10 maanden de tijd om data over te zetten. Google zal de komende maanden gebruikers informatie verschaffen om de migratie (of het downloaden van data) zo makkelijk mogelijk te maken. De enterprise-versie van de dienst zal wel blijven bestaan.

Naast deze maatregelen werkt het bedrijf ook aan het verbeteren van pricacy-instellingen waaronder het geven van toestemming aan specifieke apps en het aanroepen van de Android Contacts API.