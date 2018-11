NSA waarschuwt voor spionerend meubilair

Al een paar jaar is het een uitdaging geworden om een nieuwe televisie te vinden die niet 'smart' is. En er zijn genoeg redenen te bedenken om een ouderwetse te willen. Slechts één daarvan is de zorg over privacy en het plaatsen van een always-on luistervink in de woonkamer. Maar dacht je dat de televisie erg was? De NSA wijst ons op een nieuwe uitdaging: slim meubilair.

"Waarom praat de NSA over IoT-meubilair?" hoor ik je denken. Nou, omdat de organisatie net als ieder ander bedrijf stoelen en bureaus nodig heeft. Als dat meubilair slim is, vormt dat een nieuwe mogelijke aanvalsvector voor het netwerk waardoor aanvallers toegang kunnen krijgen tot gevoelige informatie.

Blijkbaar is dit geen toekomstmuziek, maar zijn verbonden meubels een groeiende bedrijfstrend. IoT-connectiviteit zorgt ervoor dat bedrijven kunnen zien of de werkvloer efficiënt is ingedeeld aan de hand van gebruik. Data van geïntegreerde sensoren in slimme meubels leveren zo verhoogde productiviteit op terwijl beschikbare ruimte maximaal wordt benut.

Een IoT-kantoor: droom van werkgever, nachtmerrie van informatiebeveiliger.