Google wil gaan dataminen in je slaapkamer

De patenten zijn bedoeld voor nieuwe smart-home-apparaten die gebruikers moeten helpen met het huishouden. De apparaten scannen je huis, je apparatuur en zelfs de kleding in je kast en slaat deze informatie op om de gebruiker beter te leren kennen en helpen.

In de patentomschrijving wordt het voorbeeld aangehaald dat een gebruiker een shirt met een afbeelding van Will Smith in de kledingkast heeft hangen of op de vloer van de slaapkamer heeft liggen. Deze informatie wordt vergeleken met de browsergeschiedenis van de gebruiker en het apparaat kan de gebruikers vertellen dat hij/zij waarschijnlijk een fan is en dat z'n nieuwste film in een bioscoop in de buurt speelt.

Op basis van de gescande kleding in de kast kan in combinatie met objectherkenning worden gekeken hoe modebewust de gebruiker is en wat voor smaak hij/zij heeft. Ook kan er worden geschat hoeveel de gebruiker verdient op basis van gescande spullen in huis.Met behulp van deze informatie geeft het apparaat suggesties over waar er het beste geshopt kan worden en wat er gekocht kan worden.

