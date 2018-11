X-VPN: Vaagheid over techniek en bestuur baren zorgen

Veel VPN's beloven de wereld open te leggen door regiorestricties te doorbreken. X-VPN maakt zijn belofte om af te rekenen met blokkades waar. Er is een redelijke hoeveelheid landen en servers en er zijn dedicated streaming-servers vanuit onder meer het Verenigd Koninkrijk, en servers in Nederland, Canada, Zuid-Korea en meer. Die servers zijn allemaal specifiek bedoeld om regioblokkades te omzeilen en noemen welke dienst of catalogus ze ontsluiten, zoals BBC iPlayer, Hulu en Netflix.

Als je X-VPN op Windows start, zie je in het openingsvenster wat belangrijke gegevens zoals je huidige IP-adres en locatie, een melding of je verbinding nu versleuteld is of niet,0 een grote Connect-knop onderaan en opties om je VPN-protocol te wijzigen. In de standaardconfiguratie zet X-VPN een verbinding op naar de snelste server gezien je locatie. Of je kunt er zelf eentje kiezen in een van de 28 landen door op Select Location te klikken.

Het scherm waar je de serverlocatie kiest, heeft drie tabbladen. Eentje voor de aanbevolen servers, de tweede voor alle servers en de derde geeft de servers weer die je markeert onder je favorieten. Ook is er een pictogram van een snelheid die een ingebouwde pingtest uitvoert om de reactietijd van de genoemde servers te kunnen weergeven.