Verenigde Staten waarschuwen voor gebruik Huawei

De angst voor de Chinese tech gigant is echter niet nieuw. Al in 2012 kwam het congres met een rapport waarin werd gewaarschuwd voor het merk. Men is bang dat de Chinese regering gevoelige data van het bedrijf kan opeisen. In China dienen alle bedrijven desgevraagd te helpen bij spionage doeleinden wanneer de overheid dit van hen vraagt.

In oktober hebben senatoren Mark Warner (D) en Marco Rubio (R) de Canadese premier Justin Trudeau gevraagd zijn besluit te herzien om Huawei onderdeel te laten zijn van Canada's 5G plannen. De brief is een reactie op de afwijzing van dezelfde waarschuwing door het hoofd van de Canadian Centre for Cyber Security een maand eerder. Ook onder andere Duitsland, Italië en Japan zijn gewaarschuwd voor de Chinese producten. Of Nederland ook een telefoontje of brief heeft gehad is op het moment van schrijven onduidelijk.

De Amerikanen zijn bang dat, naast van het opvragen van gevoelige data, de hackers van Xi Jinping gemakkelijk cyberaanvallen kunnen uitvoeren of Huawei producten kunnen misbruiken voor spionage doeleinden. Het leger van de Verenigde Staten gebruikt een beveiligd netwerk voor militair gevoelige informatie en gesprekken. Het overige verkeer van hun personeel wordt echter gedaan via commerciële netwerken.

Tijdens de 'midterm' verkiezingen van enkele weken geleden werd het gebruik van Huawei apparatuur door overheidspersoneel verboden door de Amerikaanse regering. Australië gaat echter nog verder. De Australische regering verbiedt het gebruik van 5G apparatuur van de Chinese leverancier door telecomaanbieders in het land down under. Iets wat Huawei vanzelfsprekend betreurt.