Ivacy: Een degelijke VPN die je kunt betalen met cryptovaluta

Als je VPN-diensten bekijkt voor doorsnee gebruikers, zie je niet vaak doelgerichte server-tips, zoals "gebruik deze voor streamen of deze voor downloaden", maar soms gebeurt dat, zoals we onlangs nog opmerkten bij het aan de tand voelen van X-VPN en CyberGhost gebruikt ook een aanpak waarmee servers worden gekozen op basis van het doel. Ivacy heeft overigens nog meer dingen gemeen met X-VPN, zoals een gebrek aan transparantie over wie er achter de dienst zitten. De VPN-dienst is 10 jaar oud en is officieel gevestigd in Singapore.

Toen ik Ivacy's Windows-applicatie opende, viel me de strak ontworpen interface meteen op, wat doet denken aan HotSpot Shield. Beide apps gebruiken een kleurenschema van verschillende blauwtonen en duidelijke pictogrammen en tekst. De linkerkant heeft acht navigatie-opties. De belangrijkste zijn Smart Connect, Secure Download, Streaming, Unblocking en Dedicated IP. De andere opties zijn om je accountinstellingen te bekijken, de instellingen van het programma en help & ondersteuning.





Smart Connect is de standaard-VPN-verbinding zoals je gewend bent van de meeste diensten. Je kunt een locatie kiezen op basis van een land en zelfs specifieke steden binnen dat land. In grote landen als Australië en de VS heb je meerdere keuzes, in Nederland is er maar eentje. De meeste Europese landen hebben één tot drie opties.

