Hacker praat met slachtoffer via beveiligingscamera

Het slachtoffer, Andy Gregg, had geluk dat het om een white hat hacker ging die hem slechts waarschuwde en probeerde te voorkomen dat malafide hackers hetzelfde proberen met alle gevolgen van dien.

"We hebben geen kwaadaardige bedoelingen, maar ik via deze manier contact met je op om je dat te laten weten, zodat niemand anders, volgt. Er zijn zoveel kwaadaardige dingen die iemand hiermee zou kunnen doen," aldus de hacker, die zichzelf lid van de Anonymous Calgary Mindhive noemt.

Geen kwetsbaarheden

De hacker heeft overigens geen misbruik gemaakt van een kwetsbaarheid in de beveiligingscamera. Het wachtwoord van Gregg heeft hij ergens anders vandaan en omdat het slachtoffer het zelfde wachtwoord voor verschillende diensten en apparaten gebruikt (wachtwoord recycling) kon de hacker zonder moeite inloggen in het beveiligingssysteem van Gragg.

Dit is een mooi voorbeeld waarom het zo belangrijk is niet te doen aan wachtwoordrecycling en sterke wachtwoorden te gebruiken. Ook wordt sterk aangeraden two factor authentication in te schakelen zodat, als het wachtwoord wordt achterhaald, malafide hackers niet alsnog binnen kunnen komen.

In de onderstaande video zie je de conversatie van de hacker en het slachtoffer, het liep deze keer gelukkig goed af.





