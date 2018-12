Nep-Amazon Alexa-app werkt zich in top 10 appstore

De nep-app noemt zichzelf Alexa Setup en is gemaakt door One World Software. "Alexa Setup" vraagt gebruikers om hun naam, IP-adres en het serienummer van de Echo. Het is niet duidelijk wat er met deze informatie gebeurt, maar na het invullen van deze gegevens wordt de speaker niet geconfigureerd waardoor teleurgestelde en boze gebruikers negatieve reviews achterlaten.

9to5Mac meldt dat de app is "ontdekt" door verschillende Reddit-gebruikers en dat deze als nep is aangemeld bij Apple en Amazon. In eerste instantie werd er niets gedaan met deze meldingen, maar enkele uren geleden heeft Amazon aan 9to5mac gemeld dat de nep-app inmiddels is verwijderd.