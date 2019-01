Zo stel je op Windows 10 een VPN in

Virtual Private Network (VPN) is een technologie om een versleutelde tunnel aan te leggen vanaf jouw systeem om een privénetwerk te gebruiken in plaats van het openbare internet. Daardoor kunnen kwaadwillenden niet bij je data die je verstuurt en ontvangt. Use-cases zijn onder meer om thuis privé te kunnen surfen, een veilige verbinding op te zetten van de thuiswerkplek naar een zakelijk netwerk of om een beveiligde verbinding te gebruiken bij een openbare wifi-hotspot.

VPN-verbindingen worden vaak afgehandeld door third party-software, bijvoorbeeld de client van je VPN-provider, software als OpenVPN of voor werk iets als Cisco AnyConnect. Een andere optie is om Microsofts ingebouwde VPN-client te gebruiken. Dat is handig als je VPN-dienst geen client levert voor het besturingssysteem of als je een VPN-protocol wilt gebruiken dat niet wordt ondersteund door de client van de dienst.

Het nadeel van de ingebouwde VPN-client is dat je een specifieke server moet kiezen. Normaal gesproken verbind je bij een commerciële VPN-dienst steeds met verschillende servers, om bijvoorbeeld altijd de snelste verbinding te hebben. Aan de andere kant zie je bij de meeste VPN's die worden aangeboden toch maar een beperkt aantal servers en voor deze scenario's is de ingebouwde Windows 10-optie ideaal.

Stap 1

Open de Instellingen (het tandwielicoontje in het startmenu), klik op Netwerk en internet en kies voor de optie VPN.