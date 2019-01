Google eerste grote organisatie met AVG-boete

De privacywaakhond vindt dat gebruikers te veel stappen moeten doorlopen om erachter te komen wat er precies verzameld wordt en met welk doel. Gebruikers moeten soms vijf of zes keer doorklikken en als zij de informatie dan eindelijk gevonden hebben, is deze niet duidelijk genoeg geformuleerd. Bovendien vraagt de zoekgigant niet expliciet om toestemming van de gebruiker.

Daarnaast zijn de vele machtigingen die het bedrijf van de gebruiker vraagt ondergebracht in slechts twee vinkjes/knoppen waardoor het erg lastig wordt voor gebruikers om precies te zien waar zij expliciet toestemming voor geven. Hiermee houdt Google zich niet aan de GDPR-regels (in Nederland bekend als AVG). Volgens deze regels is de toestemming alleen expliciet als deze per doeleinde afzonderlijk wordt gegeven.

Google zegt te onderzoeken of het vervolgstappen neemt en dat het serieus hard werkt om aan de GDPR-verwachtingen en regelgeving te voldoen.

