De 4 beste wachtwoordmanagers voor Android

Internetters recyclen helaas nog steeds veel te vaak wachtwoorden, ondanks alle berichten dat er volledige databases vol gebruikersaccounts uitlekken.

In een wereld die wachtwoorden vereist voor zowat elke online activiteit die je doet, zijn de meeste beveiligingsexperts het ermee eens: Het geheim om jezelf veilig te houden is het vertrouwen op lange, willekeurige wachtwoorden (in combinatie met twee-factor authenticatie, wanneer deze beschikbaar is). Het is al moeilijk genoeg om zelfs maar een paar van zulke wachtwoorden te onthouden, maar dat is voor tientallen of honderden sites en diensten bijna onmogelijk voor gewone stervelingen.

En dat is waar de wachtwoordmanager om de hoek komt kijken: Het maakt het mogelijk om al die informatie te genereren en bij te houden zonder dat je een Rainman-kaliber brein nodig hebt. Met een wachtwoordmanager hoef je slechts één hoofdwachtwoord te onthouden en de manager maakt en onthoudt de rest.

Er zijn echter zoveel verschillende managers dat je door de bomen het bos niet meer ziet, wij hebben de afgelopen maanden verschillende managers voor Android getest op een Google Nexus 6P (met Android 8.1 Oreo) en hebben de beste voor je op een rijtje gezet.