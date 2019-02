'Google negeert "Do not track"-browserinstelling'

Uit onderzoek van DuckDuckGo blijkt dat 77 procent van alle Amerikaanse volwassenen niet op de hoogte zijn van het feit dat grote sites de "Do Not Track"-functie negeren.

"Het kan alarmerend zijn om te beseffen dat Do Not Track is ongeveer zo waterdicht als het zetten van een bord in je voortuin dat zegt "Niet in mijn huis kijken AUB", terwijl al je jaloezieën open staan," schrijft DuckDuckGo.

Niets verkeerd

Toch is het geen reden om boos te worden aangezien het respecteren van de browserinstelling geen vereiste is, maar slechts iets dat een site vrijwillig mag doen. Slechts 41,4 procent van de ondervraagden was daarvan op de hoogte. DuckDuckGo concludeert daarom ook dat de DNT-instelling daarom misleidend is en gebruikers een vals gevoel van veiligheid geeft.

De alternatieve zoekmachine raadt gebruikers aan voor alternatieve privacybeschermende zoekmachines te gaan en plug-ins te gebruiken om trackers te blokkeren, hierbij noemt het bedrijf uiteraard z'n eigen oplossingen.