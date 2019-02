Doemdagklok: online beveiliging is apocalyptisch issue

Middernacht stelt het einde van de mensheid voor en de klok geeft symbolisch weer hoe dicht we volgens de wetenschappers bij een apocalyptisch einde zijn. Na de val van de Sovjet Unie kwamen we in de 'veiligste' periode uit en werd de klok optimistisch naar zeventien minuten voor 12 teruggezet (PDF). In de loop van de eenentwintigste eeuw zijn we weer dichter naar middernacht geschoven.

Vorig jaar werd voor het eerst sinds 1953 (PDF) de klok weer op twee minuten voor twaalf gezet, met onder meer de verspreiding van nepnieuws, onstabiele wereldleiders en klimaatverandering die ons dichter bij de afgrond hebben gebracht. Het Bulletin of Atomic Scientists, afkomstig van het Manhattan Project - het wetenschappelijke project dat leidde tot de komst van de atoombom, waarschuwt opnieuw dat we weer dicht aan de afgrond staan door securityzorgen, cyberschermutselingen en de proliferatie van onbeveiligde IoT-apparaten.

Wat is waar?

De enige manier om een uitroeiingsincident te voorkomen, zo waarschuwt de organisatie in zijn briefing voor de klok van 2019, is wetenschappelijk onderzoek gebaseerd op feitelijke bewijzen en rationeel debat. Maar in de tsunami van de huidige desinformatiestrijd is het voor de samenleving moeilijker geworden om te zien wat waar is en wat niet. Dat maakt oplossingen gebaseerd op feiten enorm lastig.