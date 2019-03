Scannen voor virussen op Android groot risico

De Google Play Store zit vol met antivirus en antimalware- apps en de een maakt nog grotere beloftes dan de ander. De beveiligingsonderzoekers van AV Comparatives testte maar liefst 250 van zulke apps en de uitkomst was bedroevend en alarmerend.

Niet alleen was een groot deel van deze apps niet eens in staat om meer dan 30 procent van alle virussen en malafide apps te detecteren, laat staan te verwijderen, sommige apps in de lijst deden slechts alsof.

"De makers achter de app Virus Shield beweerden dat de software mobiele apparaten scande op malware, maar de app deed helemaal niets. In werkelijkheid liet de app gewoon een voortgangsbalk zien, die de voortgang van de scan moest weergeven, gevolgd door een aankondiging aan het einde van de 'scan' dat het apparaat vrij was van kwaadaardige apps. Zorgwekkend genoeg was de app beschikbaar in de Google Play Store, en duizenden gebruikers hadden er geld voor betaald (hoewel dit uiteindelijk door Google aan hen werd terugbetaald)," aldus AV Comparatives.

Van de 250 apps waren er maar liefst 138 die minder dan 30 procent van alle malware wist te detecteren. 32 apps waren zo slecht dat Google ze uiteindelijk heeft verwijderd uit de Play store.

"Wij beschouwen die apps als risicovol, dat wil zeggen, ineffectief of onbetrouwbaar. In sommige gevallen zijn de apps gewoon buggy, bijvoorbeeld omdat ze een engine van een derde partij slecht hebben geïmplementeerd", schrijft AV Comparatives.

"Anderen detecteren slechts een handvol zeer oude Android-malwaresamples en staan apps toe die bepaalde strings bevatten waardoor ze waarschijnlijk snel gecontroleerd en dus geaccepteerd worden door de app stores.

