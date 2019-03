Camera met gezichtsherkenning doorziet vermomming

Japans elektronicabedrijf NEC zegt dat zijn gezichtsherkenningstechniek nu zelfs mensen herkent die een vermomming gebruiken. Dat blijkt uit een praktijktest in een Australisch casino, waar de gezichtsherkenningstechnologie al geruime tijd wordt ingezet, omdat een man met een gokprobleem die zichzelf vermomde werd opgemerkt met de technologie, zo meldt zustersite CIO Australia.

Verklikkende software

In Australië is het zo dat de wet vereist dat een casino of club een mogelijkheid biedt dat mensen met bijvoorbeeld een drank- of gokprobleem zichzelf de toegang kunnen laten ontzeggen. Dat komt er op neer dat de verslaafde en het etablissement een verbodperiode afspreken en dat er een foto wordt gemaakt. Vroeger werd zulk beleid handmatig gehandhaafd: een barman keek dan bijvoorbeeld of de persoon die bestelt op een verbodslijst stond.

Volgens NEC was diens NeoFace-technologie in staat om een man te identificeren die van deze wet gebruik had gemaakt om zichzelf toegang te ontzeggen tot evenementenlocaties die zijn verslaving in de hand zouden werken. Een bewakingscamera op een ingang registreerde de gokker toen hij binnen probeerde te komen en de gezichtsherkenningstechnologie gaf een waarschuwing.

Functioncreep

De technologie is oorspronkelijk ontwikkeld om gasten te herkennen en te begroeten, zoals je ziet in onderstaande video. Maar casino's gebruiken de technologie voor andere doeleinden. In Australië om bijvoorbeeld gokverslaafden te herkennen zodat ze compliant zijn aan wetgeving en in de VS zetten casino's dergelijke technologie in om valsspelers op te merken en te weren.