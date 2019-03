Zo hack je je eigen Wifi-netwerk

De beste manier om te controleren of de boel veilig is.

Voordat we beginnen met onze uitleg, willen we duidelijk maken dat het uiteraard niet de bedoeling is om andermans netwerk te penetreren of je buren te bespieden. Dit is niet alleen onbeschoft, maar ook nog eens illegaal. Het hacken van andermans netwerk kan alleen als je daar expliciete toestemming voor hebt en eventueel in samenwerking met de eigenaar.

Begin met een Wifi-stumbler

Wifi-stumblers voor algemeen gebruik zijn de eenvoudigste en onschuldigste hulpmiddelen om toe te voegen aan je pentestkit. Hoewel ze meestal passief zijn, dienen ze een belangrijk doel. Ze stellen je in staat om te zien welke toegangspunten (AP) in de buurt zijn in combinatie met hun details, zoals het signaalniveau, het beveiligings-/encryptietype en het media access control (MAC) adres. Het is een hulpmiddel dat zelfs een hacker zou gebruiken om het volgende slachtoffer te vinden.

Met behulp van een stumbler kan je netwerken vinden met een zwakke beveiliging, zoals WEP of de originele versie van WPA. Of in combinatie met een wandeling door een woning kunnen malafide AP's onthuld worden die zijn opgezet door werknemers, familieleden of anderen die je netwerk zouden kunnen openbreken om aan te vallen. Zelfs als er AP's zijn ingesteld met een verborgen of non broadcasted service set identifier (SSID), kunnen sommige stumblers ze snel onthullen.

Vistumbler is een open source Windows applicatie die de basis AP details toont, inclusief de exacte authenticatie, encryptie methoden, SSID en signaalniveau.

Het toont ook grafieken van signaalniveaus en kanaalgebruik. Het is zeer aanpasbaar en biedt flexibele configuratiemogelijkheden. Vistumbler ondersteunt AP-namen om ze te helpen onderscheiden, en helpt ook bij het detecteren van valse toegangspunten. Het ondersteunt ook GPS-logging en live tracking binnen de applicatie met behulp van Google Earth.