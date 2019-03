Dieven stelen benzine van pomp met pincode 0000

Ze hadden een gespecialiseerde afstandsbediening online gekocht om een beheermenu te ontgrendelen, zo meldt ZDNet. Dat menu kon je vroeger vaak bereiken in het pompstation zelf via een bekabelde interface, maar veel stations gebruiken nu een RF-gekoppeld PoS-systeem om de pompen op afstand te verbinden aan het kassasysteem.

Dat systeem was in dit geval beveiligd met een viercijferige pincode, maar als de beheerder deze niet instelt is de default 0000. Dat was bij dit pompstation ook zo en de dieven konden de prijs resetten en de maximaal gepompte hoeveelheid verwijderen. De dieven stalen met een serie busjes steeds 2000 á 3000 liter per keer en boden de benzine aan op social media tegen een lagere prijs dan bij de pomp. Daarmee verdienden ze zo'n 150.000 euro.